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الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى /2023: لجنة التنظيم تعدل في برمجة ومجموعات دورة كرة السلة على الكراسي (رجال وسيدات)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 16:03     الفئـة : رياضــة

الجزائر - أدخلت لجنة تنظيم الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى الجارية بأكرا الغانية (3-12 سبتمبر) تعديلات في برمجة ومجموعات دورة كرة السلة على الكراسي (رجال وسيدات)، بسبب غياب بعض المنتخبات، وذلك أمس خلال الاجتماع التقني الذي حضره بالإضافة إلى ممثلي الدول المشاركة، مندوبي الاتحاد الدولي لرياضة كرة السلة على الكراسي.

في البرنامج الأولي لدورة السيدات، كانت المنتخبات الثمانية المعلنة عن مشاركتها في الأول، موزعة على مجموعتين من أربعة منتخبات لكل واحدة، إلا أن غياب نيجيريا دفع بالمنظمين إلى إعادة النظر في البرمجة، واتخاذ قرار وضع كل المنتخبات الحاضرة في مجموعة واحدة. ويتعلق الأمر بالجزائر وزامبيا وكينيا وغانا وجنوب إفريقيا والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما عرف برنامج المباريات عند الرجال هو أيضا تغييرات بعد انسحاب نيجيريا وإفريقيا الوسطى، فتمت إعادة توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين بخمسة منتخبات للواحدة.

وتلعب الجزائر في المجموعة (أ) مع غانا وأوغندا والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب في المجموعة الثانية (ب) منتخبات كينيا والسنغال ومصر وجنوب إفريقيا وأنغولا.

للتذكير أن دورة كرة السلة على الكراسي تعد تؤهل صاحبي اللقب (رجال وسيدات) إلى الدورة الأخيرة التأهيلية للألعاب البرالمبية بباريس-2024.

     وفيما يلي برنامج المباريات الجديد:

 

الثلاثاء 5 سبتمبر 2023:

جنوب إفريقيا - زامبيا      (سيدات)

الجزائر   - المغرب        (سيدات)

غانا   - كينيا               (سيدات)

أنغولا  - مصر              (رجال)

الجزائر - ج.ك.الدمقراطية (رجال)

كينيا    - السنغال           (رجال)

الاربعاء 6 سبتمبر 2023:

 

الجزائر - زامبيا            (سيدات)

جنوب إفريقيا - غانا        (سيدات)

ج.ك الدمقراطية - المغرب (سيدات)

المغرب - ك.ج.الدمقراطية (رجال)

السنغال - جنوب إفريقيا    (رجال)

غانا   - الجزائر           (الجزائر)

 

الخميس 7 سبتمبر 2023:

 

زامبيا  - ج.ك.الدمقراطية     (سيدات)

جنوب إفريقيا - المغرب       (سيدات)

مصر  - كينيا                  (رجال)

أوغندا  - المغرب              (رجال)

جنوب إفريقيا - أنغولا         (رجال)

ج.ك.الديمقراطية - غانا       (رجال)

 

الجمعة 8 سبتمبر 2023:

 

كينيا - جنوب إفريقيا          (سيدات)

المغرب - زامبيا              (سيدات)

غانا  - ج.ك.الديمقراطية     (سيدات)

كينيا  - أنغولا                 (رجال)

المغرب  - الجزائر           (رجال)

أوغندا - ج.ك.الديمقراطية    (رجال)

 

السبت 9 سبتمبر 2023:

 

كينيا  - المغرب               (سيدات)

الجزائر - ج.ك.الديمقراطية  (سيدات)

غانا  - زامبيا                 (سيدات)

السنغال  - أنغولا             (رجال)    

مصر  - جنوب إفريقيا       (رجال)

غانا   - المغرب        

    (رجال)

 

الاحد 10 سبتمبر 2023:

 

زامبيا  - كينيا                (سيدات)

جنوب إفريقيا - ج.ك.الديمقراطية  (سيدات)

غانا  - الجزائر              (سيدات)

كينيا  - جنوب إفريقيا        (رجال)

الجزائر - أوغندا             (رجال)

ج.ك.الديمقراطية - غانا     (رجال)

 

الاثنين 11 سبتمبر 2023: اللقاءات الترتيبية (رجال):

 

المرتبة 9 / 10 : خامس (م. أ) - خامس (م. ب)

المرتبة 7 / 8   : رابع   (م. أ) - رابع  (م. ب)

المرتبة 5 / 6   : ثالثا    (م. أ) - ثالث  (م. ب)

 

نصف النهائي (رجال):

 

الاول   (م. أ) - الثاني (م . ب)

الاول   (م. ب) - الثاني (م. أ)

 

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:

 

ج.ك. الديمقراطية  - كينيا     (سيدات)

الجزائر   - جنوب إفريقيا     (سيدات)

اللقاء من أجل المرتبة الثالثة   (رجال)

اللقاء من أجل المرتبة الأولى.

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الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى /2023: لجنة التنظيم تعدل في برمجة ومجموعات دورة كرة السلة على الكراسي (رجال وسيدات)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 16:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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