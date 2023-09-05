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الكرة الطائرة/ البطولة الافريقية 2023 للرجال : فوز الجزائر أمام بوروندي 3-0

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 11:34     الفئـة : رياضــة
الكرة الطائرة/ البطولة الافريقية 2023 للرجال : فوز الجزائر أمام بوروندي 3-0

القاهرة - فاز المنتخب الوطني الجزائري للرجال للكرة الطائرة أمام نظيره البوروندي بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر (25-10، 25-09 ،25-17) ضمن الجولة الثانية للطبعة ال24 من بطولة افريقيا للأمم (3-14 سبتمبر)، اليوم الثلاثاء بالمركب الاولمبي "كايرو ستاديوم" بالقاهرة.

و سيواجه المنتخب الجزائري الذى اوقعته القرعة في المجموعة الاولى سيواجه غدا الاربعاء على الساعة 00ر 18 نظيره المصري. و كان منتخب الفراعنة قد فاز في خرجته الاولى في البطولة امام بوروندي بنتيجة 3 اشواط دون مقابل (25-11 ,25-08 ,25-10) لحساب الجولة الاولى التى جرت الاحد.

و تعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا موزعا على اربع مجموعات. و ستتأهل كل الفرق الي الدور ربع النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل.

 المنتخب التونسي حامل اللقب يوجد في المجموعة الثانية رفقة كل من مالي و تنزانيا و تشاد. و ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا و غانا و ليبيا بينما تتكون المجموعة الرابعة من المغرب و رواندا و السنغال و غامبيا.

للتذكير  جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

 

                                                                                                                                                                                      

 

الوضعية في المجموعة الاولى:

الترتيب     ن    ل

1-مصر    3    1

.الجزائر   3     1

3-بوروندي 0  2

 

المقابلات التي لعبت (الجولة الاولى):

 

مصر- بورندي 3-0 (25-11, 25-08, 25-10)

 

الجولة الثانية :

بورندي - الجزائر  0-3  (25-10، 25-09، 25-17)

مصر معفاة

 

المقابلات المتبقية:

الجولة الثالثة (الاربعاء 6 سبتمبر 2023)

مصر- الجزائر   00ر 18

بورندي معفاة

 

يذكر ان كل المنتخبات المشاركة تتأهل للدور ثمن النهائي.

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الكرة الطائرة/ البطولة الافريقية 2023 للرجال : فوز الجزائر أمام بوروندي 3-0
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 11:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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