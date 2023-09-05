الكرة الطائرة/ البطولة الافريقية 2023 للرجال : فوز الجزائر أمام بوروندي 3-0

و سيواجه المنتخب الجزائري الذى اوقعته القرعة في المجموعة الاولى سيواجه غدا الاربعاء على الساعة 00ر 18 نظيره المصري. و كان منتخب الفراعنة قد فاز في خرجته الاولى في البطولة امام بوروندي بنتيجة 3 اشواط دون مقابل (25-11 ,25-08 ,25-10) لحساب الجولة الاولى التى جرت الاحد.
و تعرف البطولة الافريقية في طبعتها ال 25 مشاركة 15 منتخبا موزعا على اربع مجموعات. و ستتأهل كل الفرق الي الدور ربع النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل.
المنتخب التونسي حامل اللقب يوجد في المجموعة الثانية رفقة كل من مالي و تنزانيا و تشاد. و ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا و غانا و ليبيا بينما تتكون المجموعة الرابعة من المغرب و رواندا و السنغال و غامبيا.
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).
الوضعية في المجموعة الاولى:
الترتيب ن ل
1-مصر 3 1
.الجزائر 3 1
3-بوروندي 0 2
المقابلات التي لعبت (الجولة الاولى):
مصر- بورندي 3-0 (25-11, 25-08, 25-10)
الجولة الثانية :
بورندي - الجزائر 0-3 (25-10، 25-09، 25-17)
مصر معفاة
المقابلات المتبقية:
الجولة الثالثة (الاربعاء 6 سبتمبر 2023)
مصر- الجزائر 00ر 18
بورندي معفاة
يذكر ان كل المنتخبات المشاركة تتأهل للدور ثمن النهائي.