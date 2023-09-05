سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بحقل حاسي مسعود -

الطبعة السادسة من مهرجان أدب و سينما المرأة بسعيدة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري -

كرة القدم داخل القاعة/ كأس افريقيا للأمم: المنتخب الجزائري في تربص من 10 الى 20 سبتمبر -

تحويلات جامعية: إمكانية اطلاع الطلبة على النتائج عبر نفس الموقع الذي أودع فيه الطلب -

معسكر : إحياء الذكرى ال66 لمعركة جبل المناور -

معرض الدخول المدرسي بالعاصمة: توفير مستلزمات مدرسية من المنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية -

الرئيس الصحراوي ينبه إلى أن ممارسات المغرب بالأراضي المحتلة تفاقم من تأثيرات التغير المناخي -

وزيرة الثقافة تشرف على تسليم شهادات تأهيل لمهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية -

معرض الدخول المدرسي لمسيد : انطلاق فعاليات الطبعة الثانية بمشاركة 40 عارضا -

بداري يؤكد دعم قطاعه لتطوير المنتوجات الابتكارية على مستوى مراكز البحث -

بن براهم يستعرض مع ممثلة اليونسيف بالجزائر سبل إقامة شراكة بين الطرفين -

الحمل بالقوة لذوي الهمم/الالعاب البرالمبية-2024: بالطير و حاج علي يضمنان مكانتهما في موعد باريس -

جيجل: بداني يدشن وحدة لإنتاج الجليد بميناء الصيد البحري لزيامة منصورية -

الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يقمع وقفة احتجاجية سلمية بالعيون المحتلة تزامنا مع زيارة دي ميستورا -

الكرة الطائرة/ البطولة الافريقية 2023 للرجال : فوز الجزائر أمام بوروندي 3-0 -

فلاحة-تجارة : اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة بضمان وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك -

حوادث المرور: وفاة 39 شخصا وإصابة 1869 آخرين خلال أسبوع -

سايحي يستعرض مع سفير البرتغال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين -

الشروع في عملية تسويق المنتجات الصيدية بدء من الأسبوع المقبل -