المنتخب الوطني يحل بقسنطينة لإجراء التربص التحضيري تحسبا لمواجهتي تنزانيا و السنغال

و كان في استقبال المنتخب الوطني لدى وصوله إلى المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة كل من والي الولاية، عبد الخالق صيودة و كذا السلطات المحلية المدنية و العسكرية، حيث حظي وفد "الخضر" بترحاب كبير قبل أن يغادر إلى مقر إقامته بالنادي الجهوي للجيش بمدينة قسنطينة.
و قد برمج الناخب الوطني جمال بلماضي هذا التربص بالمركب الرياضي الشهيد حملاوي بقسنطينة لمدة 8 أيام من أجل التحضير لمباراة الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم- 2023 (المؤجلة إلى 2024)، و المقررة سهرة الخميس المقبل بملعب 19 ماي 1956 بعنابة ضد منتخب تنزانيا و كذا المقابلة الودية التي ستجمع "الخضر" بالمنتخب السنغالي في 12 سبتمبر بداكار.
يذكر أن هذا التربص قد تقرر إجراؤه بقسنطينة بعدما كان مقررا بمدينة طبرقة (تونس) .
و في تصريح لوأج، أكد المكلف بالإعلام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، أن أغلبية اللاعبين الذي اختارهم المدرب الوطني جمال بلماضي لخوض هاتين المواجهتين قد التحقوا ما عدا اللاعبين حسام الدين عوار الغائب بداعي الإصابة و رياض محرز الذي سيكون ضمن التشكيلة يوم غد الثلاثاء.
من جهته، أفاد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه قد تم تسخير كل ما يلزم لإنجاح هذا التربص و وضع الفريق الوطني في أريحية تامة .
للإشارة، فإن المنتخب الوطني لكرة القدم سيجري حصتين تدريبيتين قبل التنقل يوم الأربعاء المقبل إلى مدينة عنابة تحسبا لمباراة تنزانيا.