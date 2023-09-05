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بلماضي: "مقابلتان مختلفتان يمكن ان تزودنا بمعلومات كثيرة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 08:47     الفئـة : رياضــة
بلماضي: &quot;مقابلتان مختلفتان يمكن ان تزودنا بمعلومات كثيرة&quot;

الجزائر  - اعتبر المدرب الوطني جمال بلماضي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان المواجهتين المقبلتين "للخضر" امام على التوالي تنزانيا لحساب الجولة السادسة و الاخيرة من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2023 , وضد السنغال وديا تعتبران مقابلتين مختلفتين ستمدنا بمعلومات كثيرة تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة.

واوضح الناخب الوطني في تصريح للصحافة قبل التنقل الى مدينة قسنطينة رفقة التشكيلة الوطنية قائلا " اللقاءان مختلفان يمكن ان نستخلص منهما الكثير من المعلومات. المباراة الاولى ضد تنزانيا الذى هو بحاجة الي نقطة واحدة لبلوغ نهائيات كاس افريقيا 2023. هذا الفريق له نفس الصفات التي تتميز بها المنتخبات التي قد نلعب ضدها خلال مرحلة المجموعات لنهائيات كوت ديفوار. هدفنا الرئيسي هو ان نحسن طريقة الدفاع و ايجاد الحلول الهجومية و تسجيل الاهداف" .

و بخصوص اللقاء الثاني الودي ضد السنغال بداكار فاكد جمال بلماضي ان "ابطال افريقيا هم اقوى منتخب حاليا على الساحة القارية و الفوز العريض المحقق على حساب البرازيل في اللقاء الودي الاخير في شهر يونيو الفارط غني عن كل تعليق مضيفا ان المواجهة ضد "اسود التيرنغا" ستكون اختبارا حقيقا للنخبة الوطنية بالرغم من غياب بعض العناصر الاساسية لأسباب مختلفة .  سنبذل كل ما في وسعنا من اجل تحقيق احسن نتيجة ممكنة ".

يذكر ان المنتخب الوطني الجزائري الذى انتقل اليوم الاثنين الي قسنطينة لمواصلة تحضيراته سيستقبل نظيره التنزاني يوم 7 سبتمبر على الساعة 00 ر20 بملعب 19 ماي 1956  بعنابة لحساب الجولة السادسة و الاخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023  ويواجه بعدها السنغال في مباراة ودية  يوم 12 سبتمبر بملعب ديامنياديو بضواحي داكار.

و تحسبا لهاتين المواجهتين استدعى المدرب الوطني 25 لاعبا من بينهم المخضرم سفيان فغولي العائد بعد غياب طويل يرجع الى نهائيات كاس افريقيا للامم 2021 و كذلك المدافع يوسف عطال المتألق مع ناديه نيس في بداية الموسم الجاري.

وقبل اجراء الجولة السادسة و الاخيرة من التصفيات, تتربع الجزائر, المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023, على صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة, متقدمة على تنزانيا (7 نقاط) وأوغندا (4 نقاط), فيما اقصيت النيجر (نقطتان) .

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 09:28
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بلماضي: "مقابلتان مختلفتان يمكن ان تزودنا بمعلومات كثيرة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 08:47     الفئـة : رياضــة   شارك

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