رفع الاثقال/ بطولة العالم : الجزائر ممثلة بأربعة رباعين في موعد الرياض

الجزائر - ستكون الجزائر ممثلة بأربعة رباعين في بطولة العالم لرفع الاثقال, المقررة من 4 الى 17 سبتمبر الجاري بالمركب الاولمبي للأمير فيصل بن فهد, بالرياض (المملكة العربية السعودية),والتي ستكون محطة فاصلة في مسعى التأهل لأولمبياد باريس بالنسبة للرباعين ال 894 المشاركين فيها (469 ذكور و 425 اناث).

وتكمن اهمية هذه المنافسة في كونها لا تمنح الفائزين فيها ميداليات و القاب عالمية فحسب, بل ستكون بمثابة بوابة لبلوغ اهم موعد تنافسي رياضي يطمح الي تحقيقه كل رياضي و المتمثل في اولمبياد باريس 2024 .

ويقود الرباع سمير فرج الله (73 كلغ) و المصنف في المرتبة ال24 عالميا بحمولة تقدر ب331 كلغ المشاركة الجزائرية في موعد الرياض حيث سيكون في الجدول (ب) بنية الاقتراب اكثر من المراكز العشرة الاولى حتى وإن كانت المهمة معقدة للغاية في منافسة تعرف مشاركة خيرة العناصر على المستوى العالم على غرار بطل العالم التونسي كرم بن حناية المدرج في الجدول الاول بحمولة تقدر ب345 كلغ والذي يحتل المركز ال16 في الترتيب الاولمبي.

و يسعى الرباع التونسي الى احتلال احدى المراكز العشرة الاولى في ترتيب الاولمبياد و كذا التتويج بميدالية في المونديال من اجل تأكيد عودته الى الصفوة العالمية, ليكون التونسي بن يحي المنافس الاصعب و الاكبر للجزائري فرج الله في الترتيب على المستوى الافريقي .

وفي فئة (89 كلغ), ستكون الجزائر ممثلة بالرباع فارس طوايري الذي يحتل المركز ال24 في الترتيب الاولمبي . وستكون الفرصة متاحة للرباع الجزائري المدرج في الجدول (ب) بحمولة مقدرة ب373 كلغ من الاقتراب اكثر من ترتيب العشرة الاوائل على الرغم من صعوبة المأمورية في ظل تواجد المصري محمود حسني (380 كلغ) الذي سيكون دون شك المنافس الاكبر للجزائري على التمثيل الافريقي في اولمبياد باريس الاولمبياد .

ومن جهته سيخوض الجزائري الآخر أيمن طويري (102 كلغ) المنافسة في الجدول (أ) و سيكون طوايري رابع رباع جزائري يدرج في هذا الجدول في تاريخ المشاركات الجزائرية بعد كل من عزالدين بسباس و عبد المومن يحياوي و وليد بيداني.

وبالرياض ستبدأ المنافسة التي سيخوضها ايمن طويري بحمولة 394 كلغ و ما يعني انه سيحاول حمل 180 كلغ في حركة الخطف و 215 في حركة النثر في سعيه من اجل الالتحاق بالعشر الاوائل في الترتيب الاولمبي .

وسيكون التونسي ايمن باشا المدرج في الجدول (ب) المنافس الابرز لايمن طويري باعتبار ان الرباع التونسي سيسعى جاهدا للبقاء متربعا على الترتيب الافريقي .

ويكتمل التمثيل الجزائري في موعد الرياض بالرباع وليد بيداني (اكثر من 102 كلغ) و الذي سيشارك في المنافسة في الجدول (ب) بحمولة 420 كلغ و الذي سيعسى جاهدا للحفاظ على ترتيبه العاشر اولمبيا في الوقت الحالي . وتتسم المنافسة في هذا الوزن بغياب كل من السوري اسعد موعين و المصري عبد الرحمان محمود .

ويجمع المختصون على ان بطولة العالم هذه, ستكون فرصة للكثير من الرباعين من اجل تحسين ترتيبهم العالمي ومن ثم تدعيم حظوظهم في بلوغ أولمبياد باريس 2024 .

وباستثناء بيداني الذي سيلتحق بالرياض يوم 11 سبتمبر الجاري, تواصل العناصر الوطنية التحضيرات للمنافسة تحت اشراف مدربيها حسب ما حرص على توضيحه المدير الفني الوطني لاتحادية رفع الاثقال السيد عبد المجيد بولحية.

واوضح ذات المتحدث ان الرباع وليد بيداني يعاني من اصابة و يتعين عليه الحصول على موافقة طبيبه المعالج من اجل المشاركة في مونديال الرياض, الموعد الذي يسبق بطولة العالم المقررة بتايلاند العام المقبل "موضحا" انه يتعين على الرياضيين الطامحين للتأهل الى اولمبياد باريس (2024) المشاركة في خمس منافسات مدرجة في برنامج الاتحادية الدولية لرفع الاثقال فيما تبقى بقية منافسات الجوائز الكبرى اختيارية وغير اجبارية" .

وعليه لا يزال يتبقى امام عناصرنا المشاركة في ثلاث منافسات هي على التوالي مونديال تايلاند(اجباري ) شهر فبراير المقبل و الجائزة الكبرى للدوحة (ديسمبر 2023) و بطولة افريقيا (مصر/ يناير المقبل), وبعد هذه المنافسات سيتم الاعتماد على اكبر حمولة اجمالية للرباعين من اجل تحديد الترتيب النهائي للرباعين على المستوى الافريقي على حد تأكيد المدير الفني الوطني .

-- برنامج العناصر الوطنية بموعد الرياض :

-- السبت 9 سبتمبر : سمير فرج الله (73 كلغ)

-- الاثنين 11 سبتمبر : فارس طويري (89 كلغ)

-- الخميس 14 سبتمبر : ايمن طويري (102 كلغ)

-- السبت 16 سبتمبر : بيداني وليد (اكثر من 109 كلغ) .