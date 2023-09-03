الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى /2023: المنتخبان الجزائريان لكرة السلة على الكراسي يدخلان المنافسة الثلاثاء أمام زامبيا (سيدات) وأوغندا (رجال)

فلدى السيدات، تجمع منافسة كرة السلة على الكراسي لدورة أكرا، 8 منتخبات موزعة على مجموعتين تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، بينما ينشط 12 منتخبا دورة الرجال وقد تم توزيعها على أربعة مجموعات تشمل كل واحدة على ثلاثة منتخبات.
السيدات:
المجموعة الاولى (أ) : الجزائر (بطلة إفريقيا) - زامبيا - كينيا - نيجيريا المجموعة الثانية (ب): غانا - جنوب إفريقيا - المغرب - جمهورية الكونغو الديمقراطية
الرجال:
المجموعة الاولى (أ) : الجزائر - أوغندا - غانا المجموعة الثانية (ب): مصر (بطل إفريقيا) - كينيا - السنغال (المجموعة الثالثة (ج): جنوب إفريقيا - نيجيريا - جمهورية إفريقيا الوسطى (المجموعة الرابعة (د): أنغولا ، المغرب - جمهورية الكونغو الديموقراطية
البرنامج الكامل للمنافسة:
الاثنين 4 سبتمبر 2023:
غانا - المغرب (سيدات)
غانا - أوغندا ( رجال)
الثلاثاء 5 سبتمبر 2023:
الجزائر - زامبيا (سيدات)
الجزائر - أوغندا (رجال)
جنوب إفريقيا - كونغو الديمقراطية (سيدات)
جنوب إفريقيا - إفريقيا الوسطى (رجال)
كينيا - نيجيريا (سيدات)
كينيا - السنغال (رجال)
الاربعاء 6 سبتمبر 2023:
كونغو الديمقراطية - المغرب (سيدات)
نيجيريا - إفريقيا الوسطى (رجال)
نيجيريا - زامبيا (سيدات)
كونغو الديمقراطية - المغرب (رجال)
غانا - جنوب إفريقيا (سيدات)
غانا - الجزائر (رجال)
الخميس 7 سبتمبر 2023:
المغرب - أنغولا (رجال)
جنوب إفريقيا - المغرب (سيدات)
نيجيريا - جنوب إفريقيا (رجال)
كينيا - الجزائر (سيدات)
مصر - كينيا (رجال)
الجمعة 8 سبتمبر 2023:
كينيا - زامبيا (سيدات)
السنغال - مصر (رجال)
الجزائر - نيجيريا (سيدات)
أنغولا - كونغو الديمقراطية (رجال)
كونغو الديمقراطية - غانا (سيدات)
السبت 9 سبتمبر 2023 ( الأدوار ربع النهائية):
سيدات :
أول المجموعة (ب) - رابع المجموعة (أ)
أول المجموعة (أ) - رابع المجموعة (ب)
ثاني المجموعة (أ) - ثالث المجموعة (ب)
ثاني المجموعة (ب) - ثالث المجموعة (أ)
الأحد 10 سبتمبر 2023: الأدوار نصف النهائية:
السيدات:
الفائز من لقاء أول المجموعة (أ)/رابع المجمعة (ب) ضد الفائز من لقاء ثالث
المجموعة (أ)/ثاني المجموعة (ب) الفائز من لقاء ثاني المجموعة (أ)/ثالث المجموعة (ب) ضد رابع المجموعة (أ)/أول المجموعة (ب)
الرجال:
أول المجموعة (أ) - أول المجموعة (ج)
أول المجموعة (ب) - أول المجموعة (د)
الاثنين 11 سبتمبر 2023: المقابلات الترتيبية:
الرجال :
المرتبة 11/12 و 9 / 10 و 7 / 8 و 5 /6
السيدات:
المرتبة 7 / 8 و 5 / 6.
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:
المراتب : الثالثة (رجال وسيدات)
اللقاء النهائي: (رجال وسيدات).