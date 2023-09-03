الألعاب البرالمبية الإفريقية الأولى /2023: المنتخبان الجزائريان لكرة السلة على الكراسي يدخلان المنافسة الثلاثاء أمام زامبيا (سيدات) وأوغندا (رجال)

الجزائر - سيستهل المنتخبان الجزائريان لكرة السلة على الكراسي (رجال وسيدات) دورتهما لحساب الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى المقررة بمدينة أكرا الغانية (3-12 سبتمبر) يوم الثلاثاء أمام على التوالي زامبيا وأوغندا، لحساب الطبعة الأولى للألعاب التي برمجت فيها العديد من الرياضات وتؤهل رياضة كرة السلة صاحبي المرتبة الاولى إلى الدورة الأخيرة التأهيلية للألعاب البرالمبية المقررة العام المقبل بفرنسا.

فلدى السيدات، تجمع منافسة كرة السلة على الكراسي لدورة أكرا، 8 منتخبات موزعة على مجموعتين تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، بينما ينشط 12 منتخبا دورة الرجال وقد تم توزيعها على أربعة مجموعات تشمل كل واحدة على ثلاثة منتخبات.

السيدات:

المجموعة الاولى (أ) : الجزائر (بطلة إفريقيا) - زامبيا - كينيا - نيجيريا المجموعة الثانية (ب): غانا - جنوب إفريقيا - المغرب - جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرجال:

المجموعة الاولى (أ) : الجزائر - أوغندا - غانا المجموعة الثانية (ب): مصر (بطل إفريقيا) - كينيا - السنغال (المجموعة الثالثة (ج): جنوب إفريقيا - نيجيريا - جمهورية إفريقيا الوسطى (المجموعة الرابعة (د): أنغولا ، المغرب - جمهورية الكونغو الديموقراطية

البرنامج الكامل للمنافسة:

الاثنين 4 سبتمبر 2023:

غانا - المغرب (سيدات)

غانا - أوغندا ( رجال)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2023:

الجزائر - زامبيا (سيدات)

الجزائر - أوغندا (رجال)

جنوب إفريقيا - كونغو الديمقراطية (سيدات)

جنوب إفريقيا - إفريقيا الوسطى (رجال)

كينيا - نيجيريا (سيدات)

كينيا - السنغال (رجال)

الاربعاء 6 سبتمبر 2023:

كونغو الديمقراطية - المغرب (سيدات)

نيجيريا - إفريقيا الوسطى (رجال)

نيجيريا - زامبيا (سيدات)

كونغو الديمقراطية - المغرب (رجال)

غانا - جنوب إفريقيا (سيدات)

غانا - الجزائر (رجال)

الخميس 7 سبتمبر 2023:

المغرب - أنغولا (رجال)

جنوب إفريقيا - المغرب (سيدات)

نيجيريا - جنوب إفريقيا (رجال)

كينيا - الجزائر (سيدات)

مصر - كينيا (رجال)

الجمعة 8 سبتمبر 2023:

كينيا - زامبيا (سيدات)

السنغال - مصر (رجال)

الجزائر - نيجيريا (سيدات)

أنغولا - كونغو الديمقراطية (رجال)

كونغو الديمقراطية - غانا (سيدات)

السبت 9 سبتمبر 2023 ( الأدوار ربع النهائية):

سيدات :

أول المجموعة (ب) - رابع المجموعة (أ)

أول المجموعة (أ) - رابع المجموعة (ب)

ثاني المجموعة (أ) - ثالث المجموعة (ب)

ثاني المجموعة (ب) - ثالث المجموعة (أ)

الأحد 10 سبتمبر 2023: الأدوار نصف النهائية:

السيدات:

الفائز من لقاء أول المجموعة (أ)/رابع المجمعة (ب) ضد الفائز من لقاء ثالث

المجموعة (أ)/ثاني المجموعة (ب) الفائز من لقاء ثاني المجموعة (أ)/ثالث المجموعة (ب) ضد رابع المجموعة (أ)/أول المجموعة (ب)

الرجال:

أول المجموعة (أ) - أول المجموعة (ج)

أول المجموعة (ب) - أول المجموعة (د)

الاثنين 11 سبتمبر 2023: المقابلات الترتيبية:

الرجال :

المرتبة 11/12 و 9 / 10 و 7 / 8 و 5 /6

السيدات:

المرتبة 7 / 8 و 5 / 6.

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:

المراتب : الثالثة (رجال وسيدات)

اللقاء النهائي: (رجال وسيدات).