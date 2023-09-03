الفروسية (المسابقة المفتوحة للقفز على الحواجز): تتويج الفارس طيبي مولود بالجائزة الكبرى بوهران

وهران - توج الفارس طيبي مولود من نادي الحرزالي للفروسية لوهران بالجائزة الكبرى للمسابقة المفتوحة للقفز على الحواجز التي اختتمت مساء أمس السبت بميدان الفروسية " الركاب الوهراني " بالسانيا (وهران).

وقطع الفارس طيبي مولود الذي كان ممتطيا الفرس "غودواي" المطاف بدون خطأ على حواجز علوها 1 متر و 30 سم فيما عاد المركزان الثاني والثالث على التوالي للفارس بن ثابت حسان من نادي "المغيث" لوهران على الجواد "درشان" وحناين محمد من نادي الفارس المستغانمي على صهوة " طريق الدهم".

وجرت 12 مسابقة بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالمبتدئين خلال هذه التظاهرة للفروسية أهمها مسابقة الجائزة الكبرى التي عرفت إقبالا كبيرا لعشاق ركوب الخيل وتميز بمستوى فني "مقبول" حسب الاختصاصيين.

كما شكل هذا الموعد الرياضي فرصة من أجل الاحتكاك بين الرياضيين لاسيما بين فرسان الليبيين وباقي المشاركين في مختلف الفئات من أجل رفع مستوى الفرسان واختبار الأحصنة و التحضير الجيد تحسبا لموعد انطلاق المسابقات الوطنية المقررة شهر أكتوبر المقبل.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية التي نظمها على مدار ثلاث أيام نادي "الركاب الوهراني " للفروسية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضية مشاركة أزيد من 100 فارسة وفارس من الأشبال والأواسط والأكابر يمثلون عدة نوادي من الوطن و فرسان نادي المصباح لمدينة مصراتة الليبية للفروسية المتواجدين في معسكر تدريبي مند 28 أغسطس بمركز الفروسية "بسترايد بيتش كومبيديشن "بالمركب السياحي الأندلسيات بوهران.

وفي اختتام هذا الموعد الرياضي منحت الكؤوس والميداليات للفائزين بحضور السلطات المحلية وممثلي مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران.