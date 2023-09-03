الألعاب البرالمبية الافريقية الأولى /2023: الجزائر حاضرة بأكرا بالمنتخبين الوطنيين لكرة السلة على الكراسي

الجزائر- يشارك المنتخبان الجزائريان لكرة السلة على الكراسي في الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى المقررة بمدينة أكرا الغانية (3-12 سبتمبر) بهدفين متباينين, "استعادت اللقب القاري" للرجال و"الدفاع عنه" بالنسبة للسيدات, وهما لقبين يسمحان للمتوجين بهما المشاركة في الدورة التأهيلية للالعاب البرالمبية الدولية المقررة العام المقبل بفرنسا.

وتحت قيادة المدرب الوطني احمد طاقيش, سيخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة السلة على الكراسي المنافسة في ثوب المرشح الأبرز للتتويج باللقب باعتباره يحمل الألقاب الإفريقية الثلاثة الأخيرة و سيسعى جاهدا لإضافة اللقب الرابع له على التوالي وتأكيد سيطرته على هذا الاختصاص في القارة السمراء.

وبهذا الخصوص, أوضح طاقيش قائلا: "بطبيعة الحال تنقلنا إلى أكرا من اجل هدف واحد لا غير, و هو الحصول على الميدالية الذهبية التي تقودنا إلى المشاركة في الدورة الأخيرة المؤهلة إلى العاب باريس الاولمبية 2024 (...) ولن يتأت ذلك إلا بالتتويج بدورة أكرا التي ستمنح لصاحب اللقب بها حق تمثيل إفريقيا في هذه الدورة التأهيلية الأخيرة للألعاب البرالمبية المقررة باليابان وتنشطها ثمانية (8) منتخبات تتنافس على المقاعد الأربعة لبرلمبياد باريس".

وتحسبا للموعد الإفريقي, لم يقم المنتخب الوطني بأي استعدادات خاصة حيث اكتفت فتيات المدرب طاقيش بإجراء تربصين إعداديين في أغسطس المنصرم حيث دام التربص الأول 12 يوما و الثاني برمج قبل ثلاثة أيام من المغادرة إلى أكرا, وذلك بمشاركة نفس التشكيلة باستثناء الوافدتين الجديدتين مختارية دليلي (سعيدة) و كريمة بوكريديرا (العلمة) اللتين خلفتا في القائمة كل من خالد فطينة (العلمة) و عبد الجواد نعيمة (بشار).

وعن هذه الاستقدامات الجديدة, شرح طاقيش : " قمنا بتدعيم التشكيلة بهاتين اللاعبتين المصنفتين ب(2 نقطة بالنسبة لدليلي) و(5ر2 نقطة بالنسبة بوكرديرة), من أجل تصنيفهما رسميا على المستوى الدولي وتكثيف التشكيلة الوطنية تحسبا للاستحقاقات الدولة المقبلة, بلاعبات من هذين التصنيفين اللذين عادة ما يعطيان خيارات أفضل للمدرب في تشكيل فريقه الأساسي بـ14 نقطة (حسب قانون رياضة كرة السلة على الكراسي)".

وبأكرا, سيواجه المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الاولى, كل من زامبيا (4 سبتمبر) و كينيا (7 سبتمبر) و نيجيريا (8 سبتمبر), فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات كل من غانا (البلد المضيف), و جنوب إفريقيا و المغرب و جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبعد منافسات الدور الأول الذي يقام في شكل بطولة مصغرة, تتأهل كل المنتخبات المشاركة إلى ربع النهائي المقرر ليوم 9 سبتمبر المقبل. وسيقترح هذا الدور, مواجهات تجمع (أول المجموعة الاولى بصاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية), فيما يلاقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية وهكذا دواليك لبقية المنتخبات.

وتلعب مقابلات الدور نصف النهائي (سيدات ورجال) في اليوم الموالي (10 سبتمبر), فيما تقام المقابلتين النهائيتين و المقابلات الترتيبية من اجل المركز الثالث يوم 12 سبتمبر الجاري.

بدوره, سيسعى المنتخب الوطني للرجال إلى تحقيق نفس الهدف والمتمثل في التأهل إلى الدورة الاخيرة المؤهلة إلى الالعاب ابرالمبية-2024, و هو الامر الذي لا يتسنى سوى باسترجاع لقبه الإفريقي المفقود بأثيوبيا سنة 2022 في ظروف استثنائية.

وتحسبا لموعد أكرا, لم يستفد رفاق اللاعب نبيل طابي المتوجين في يوليو المنصرم بالجزائر, بلقب الألعاب الرياضية العربية الأخيرة لكرة السلة على الكراسي من أي تحضيرات خاصة للموعد, باعتبار أن قرار المشاركة في موعد أكرا قد تقرر في اللحظة الأخيرة سواء بالنسبة للسيدات أو الرجال.

وسيخوض منتخب الرجال منافسات دورة أكرا في المجموعة الاولى المشكلة مثل بقية المجموعات من ثلاثة منتخبات, حيث سيلاقي أوغندا يوم 5 سبتمبر وغانا يوم 6 سبتمبر, فيما تتشكل المجموعات المتبقية من كل من مصر و كينيا و السنغال (المجموعة الثانية) و جنوب إفريقيا و نيجيريا و جمهورية إفريقيا الوسطى (المجموعة الثالثة) و أنغولا , المغرب و جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة الرابعة).

و يتأهل أصحاب المركز الاول عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي المقرر ليوم 10 سبتمبر حيث يلتقي صاحب المركز الاولى في المجموعة الاولى بصاحب الصف الاول من المجموعة الثالثة و الاول من المجموعة الثانية مع الاول من المجموعة الرابعة.

وفيما يلي قائمة التشكيلتين الوطنيتين لموعد اكرا :

-- سيدات : مهيدمة نبية, غول يمينة, ايحموشن وردة , بوزيدي فطيمة, خمغاني جميلة, سماتي ذهبية, زايري خيرة, خدير نوال, عبد اللي سميحة, فولاني منوبة, مختارية دليلي وكريمة بوكريدية.

-- الذكور: اسامة بغراجي, نبيل قيدون, نبيل طابي, محمد معيزي, رفيق منصوري , عمر زيدي , سمير لعجاجات, عبد الكريم مقدم , سفيان معاتو, بلال عياش, ايوب بدران, فيصل شرايطية, عبد العزير قدابي و كريم بودرة .

-- طاقيش محمد (مدرب السيدات) و الرجال وإلياس حليمي مدرب مساعد لمنتخب الرجال .