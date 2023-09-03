تجديف/البطولة العالمية - صربيا 2023: بودينة يتأهل لربع نهائي

بلغراد- تأهل الجداف الجزائري, سيد علي بودينة, اليوم الاحد, إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم بصربيا 2023 (خفيف فردي/ رجال), والتي تجرى فعالياتها بالعاصمة الصربية بلغراد في الفترة 3-10 سبتمبر, بعد تصدره المجموعة الأولى في السباق التصفوي بتوقيت ممتاز 6د 55ثا.