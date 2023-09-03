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تجديف/البطولة العالمية - صربيا 2023: بودينة يتأهل لربع نهائي

  أدرج يـوم : الأحد, 03 سبتمبر 2023 12:49     الفئـة : رياضــة
تجديف/البطولة العالمية - صربيا 2023: بودينة يتأهل لربع نهائي

بلغراد- تأهل الجداف الجزائري, سيد علي بودينة, اليوم الاحد, إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم بصربيا 2023 (خفيف فردي/ رجال), والتي تجرى فعالياتها بالعاصمة الصربية بلغراد في الفترة 3-10 سبتمبر, بعد تصدره المجموعة الأولى في السباق التصفوي بتوقيت ممتاز 6د 55ثا.

ويعد بودينة ممثل الجزائر الوحيد, المشارك في منافسات البطولة العالمية للتجديف, المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويشارك في إختصاص السكيف خفيف و هو تخصص غير مدرج في الاولمبياد القادم فيما ستغيب الجزائر عن باقي الإختصاصات الأولمبية.

آخر تعديل على الأحد, 03 سبتمبر 2023 12:57
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تجديف/البطولة العالمية - صربيا 2023: بودينة يتأهل لربع نهائي
  أدرج يـوم : الأحد, 03 سبتمبر 2023 12:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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