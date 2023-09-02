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الكرة الطائرة/ بطولة أمم إفريقيا-2023 : الجزائر ضمن المجموعة الأولى رفقة مصر و بوروندي

  أدرج يـوم : السبت, 02 سبتمبر 2023 19:31     الفئـة : رياضــة
الكرة الطائرة/ بطولة أمم إفريقيا-2023 : الجزائر ضمن المجموعة الأولى رفقة مصر و بوروندي

القاهرة - سيلعب المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (رجال) في بطولة أمم إفريقيا مصر-2023 (3-14 سبتمبر)، ضمن المجموعة الأولى بمعية مصر و بوروندي، عقب سحب عملية القرعة الخاصة بالمنافسة اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتتوزع المنتخبات الإفريقية الـ15 المشاركة في هذه البطولة القارية على أربع مجموعات، حيث يتواجد المنتخب التونسي (حامل اللقب) ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات مالي و تنزانيا و تشاد.

بينما تتشكل المجموعة الثالثة من منتخبات الكاميرون، كينيا، غانا، ليبيا.

والمجموعة الرابعة تضم كل من المغرب، رواندا، السنغال وغامبيا. و سيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

من جهة أخرى، حل أمس الجمعة بالقاهرة وفد المنتخب الوطني المتكون من 14 لاعبا من بينهم بعض العناصر المخضرمة على غرار الثنائي محمد أمين أومسعد و إلياس عشوري، عقب اجراء التشكيلة الوطنية آخر محطة إعدادية بين 29 و 31 أغسطس بمركز تجمع وتحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة)، تحت إشراف الناخب الوطني كريمو برناوي.

للتذكير، جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا، و توج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

 

تركيبة مجموعات بطولة أمم إفريقيا-2023 (رجال):

 

المجموعة الأولى: مصر، الجزائر، بوروندي

المجموعة الثانية: تونس، مالي، تنزانيا، تشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا، غانا، ليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب، رواندا، السنغال، غامبيا.

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الكرة الطائرة/ بطولة أمم إفريقيا-2023 : الجزائر ضمن المجموعة الأولى رفقة مصر و بوروندي
  أدرج يـوم : السبت, 02 سبتمبر 2023 19:31     الفئـة : رياضــة   شارك

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