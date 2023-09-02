تصفيات كأس أمم إفريقيا-2023 /الجزائر-تنزانيا: "الخضر" في تربص بقسنطينة

الجزائر - سيجرى تربص المنتخب الوطني الجزائري الأول لكرة القدم تحسبا لخوض الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم- 2023 (المؤجلة إلى 2024) بمدينة قسنطينة، بعدما كان مقررا بمدينة طبرقة (تونس)، و ذلك عقب تدخل وزير الشباب والرياضة، حسب ما أعلنته اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وكانت الهيئة الفيدرالية قد قررت أمس الجمعة نقل مكان إجراء التربص من مركز سيدي موسى (الجزائر) إلى مدينة طبرقة (تونس)، "ليسمح لأرضيات ميادين مركز سيدي موسى بمواصلة نمو العشب واسترجاع حالتها الطبيعية بعد عملية الزرع الجديدة وأشغال الصيانة التي مستهم خلال الأسابيع الأخيرة"، حسب بيان رسمي.

لتعود "الفاف" اليوم السبت وتوضح في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "وبعد تدخل وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد، تقرر إتاحة المنشآت المتواجدة على مستوى مدينة سيرتا العتيقة، أي ميادين مركب الشهيد الحملاوي تحت تصرف المنتخب الوطني. والتي كانت محل زيارة معاينة اليوم السبت من طرف أعضاء الطاقم الفني وعلى رأسهم الناخب الوطني جمال بلماضي".

وأضاف البيان: "كما سيقيم الخضر أيضا في فندق النادي الجهوي للجيش بقسنطينة حيث سيستفيدون من جميع وسائل الراحة لإجراء تربصهم التحضيري".

ويدخل هذا التربص الإعدادي في إطار النافذة الدولية المبرمجة بين 4 و 12 سبتمبر الجاري التي ستقام فيها مباراة الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والمقررة يوم الخميس المقبل (7 سبتمبر/ 00ر20 بالتوقيت الجزائري) بملعب 19-ماي-1956 بعنابة ضد تنزانيا، بالإضافة إلى اللقاء الودي الذي سيجمع "الخضر" بالمنتخب السنغالي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر بملعب ديامنياديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار.

من جهته دخل المنتخب التنزاني بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش، يوم الخميس الفارط في تربص تحضيري بمدينة طبرقة التونسية تحسبا لمواجهة "الخضر". و يحتاج الفريق التنزاني لنقطة واحدة لبلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وبعد إجراء الجولة الخامسة (يونيو 2023)، حصن المنتخب الوطني الجزائري الذي ضمن تأهله للعرس القاري بكوت ديفوار موقعه في صدارة المجموعة السادسة بمجموع 15 نقطة، متبوعا بمنتخب تنزانيا في المركز الثاني (7 نقاط) و أوغندا (4 نقاط) فيما يتذيل منتخب النيجر -الذي حسم أمر خروجه من سباق -التصفيات- ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.