وفاة سي محمد بغدادي الرئيس السابق للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية

الجزائر- انتقل إلى رحمة الله الرئيس السابق للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، سي محمد بغدادي، عن عمر ناهز 86 عاما، حسب ما أعلنته اليوم السبت اللجنة الأولمبية.

وجاء في بيان اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، نبا? وفاة المغفور له بإذن الله، سي محمد بغدادي، الرئيس السابق للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية".

وأضاف: "وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الرئيس باسمه و باسم أعضاء اللجنة التنفيذية والجمعية العامة، بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة الى عائلة الراحل، راجين من الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

و يعد سي محمد بغدادي، من الجيل الأول للرياضيين الجزائريين بعد الاستقلال حيث كان عداء في ألعاب القوى، وسبق له التتويج ببطولة الجزائر في سباقي 800 متر و 400 متر تتابع.

وبعدها اختار سي محمد بغدادي أن يخوض مشوارا في عالم التسيير الرياضي، حيث كان رئيسا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى بين 1967 و 1969، قبل أن يلتحق بوزارة الشباب والرياضة، أين شغل منصب مدير مصلحة التربية والرياضة ثم أمينا عاما للوزارة.

وبعد مشوار طويل في التسيير خرج للتقاعد عام 1986، ليتم انتخابه بعدها كرئيس للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية لفترة قصيرة (مارس 1988 - نوفمبر 1989).

وفي نفس السياق نشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعزية وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد.

وجاء في برقية التعزية: "ببالغ الحزن و الأسى، و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور له بإذن، سي محمد بغدادي الامين العام السابق لوزارة الشباب و الرياضة و الرئيس السابق للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية".

واختتم: "أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة الفقيد راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان، و أن يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".