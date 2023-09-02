البادمينتون (دورة نيجيريا الدولية ) : تأهل الثنائي الجزائري كسيلة معمري و صبري مدال للدور النهائي

ابوجا - تأهل الثنائي الجزائري كسيلة معمري و صبري مدال, للدور النهائي من دورة نيجيريا الدولية للريشة الطائرة, بعد تغلبهما اليوم السبت, على الثنائي من البيرو دياغو ميني و جوز غيفارا في الدور نصف النهائي بنتيجة (22-24 و 21-7 و 23-21 ).

و سيواجه الثنائي معمري ومدال في الدور النهائي الثنائي الهندي سنكار أوندياكومار و رافيكريشانا من جديد بعد , لقائهم في نهائي دورة الكاميرون الدولية.

وخلال مشوارهما, تغلب الثنائي الجزائري ايضا على الثنائي النيجيري جوزاف آبال و إيمانوال أولوسوغون في الدور الربع النهائي (21-15 و 21-17).

ويحتل كسيلة معمري و صبري مدال المركز 52 عالميا برصيد 12180 نقطة بعدما أضافا مجموع 2130 نقطة إلى رصيدهما, في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024, الصادر يوم الاربعاء الماضي, بفضل الميدالية الفضية التي نالاها في دورة الكاميرون عندما خسرا النهائي أمام الثنائي الهندي رافيكريشانا و سنكار أوداياكومار (12-21 و19-21).