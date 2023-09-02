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تصفيات كأس أمم إفريقيا-2023 : بلماضي يكشف عن قائمة تضم 25 لاعبا للقاء تنزانيا

  أدرج يـوم : السبت, 02 سبتمبر 2023 13:53     الفئـة : رياضــة
تصفيات كأس أمم إفريقيا-2023 : بلماضي يكشف عن قائمة تضم 25 لاعبا للقاء تنزانيا

الجزائر - كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم, جمال بلماضي , مساء امس الجمعة, عن قائمة تضم 25 لاعبا, استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره التنزاني , يوم 7 سبتمبر (الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر) على ملعب 19 ماي 1956 بعنابة, في إطار اليوم السادس والأخير للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم (CAN-2023), حسب ما أفاد بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتتميز قائمة المدرب بعودة اللاعب سفيان فيغولي (76 مباراة دولية) بعد غياب طويل حيث لم يتم استدعاءه للمنتخب الوطني منذ كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون, وكذلك الظهيرين يوسف عطال (نيس الفرنسي) الذي استعاد مستواه الجيد في بداية الموسم , وريان آيت نوري الذي تعرض لإصابة في العضلة .

علاوة على ذلك, لم يتم إدراج اسم المهاجم إسلام سليماني, الذي وقع مؤخرا عقدا مع نادي كوريتيبا البرازيلي, في هذه القائمة, وسيتم استبداله في الهجوم بكل من بغداد بونجاح (السد القطري), محمد الأمين عمورة ( رويال يوينيون سانت جيلواز البلجيكي)  و أيمن محيوس (إيفردون سبورت/سويسرا).

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, أن التربص التدريبي للمنتخب الوطني, الذي كان مقررا في البداية في المركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة),  من 4 إلى 12 سبتمبر, تم نقله في الأخير إلى مدينة طبرقة التونسية.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بلاغ صحفي مقتضب أن "هذا النقل سيسمح لمروج المركز التقني بسيدي موسى بمواصلة إنباتها بهدوء والعودة إلى وضعها الطبيعي, بعد أعمال البذر والصيانة التي تم تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية".

ويقام هذا التربص الاعدادي خلال موعد الفيفا من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري, وستكون مخصصة للتحضير لمباراة اليوم السادس من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر لها 7 سبتمبر في عنابة عند مواجهة تنزانيا.

وكذلك المباراة الودية ضد السنغال يوم 12 سبتمبر على ملعب ديامنياديو بضواحي داكار.

وفي نهاية اليوم الخامس من التصفيات, تتربع الجزائر, المتأهلة بالفعل لكأس الأمم الأفريقية 2023, على صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة, متقدمة على تنزانيا (7 نقاط) وأوغندا (4 نقاط), فيما تتصدر النيجر المجموعة السادسة.

 

قائمة اللاعبين الـ25 المستدعين:

 

حراس المرمى:

أ. ماندريا (أس أم كان), م. زغبة (الضمك السعودي), أ. بن بوط (اتحاد الجزائر).

 

المدافعون:

قيتون (ميتز/فرنسا), أ. ماندي (فياريال) , م.توغاي (الترجي التونسي) , ر.بن

سبعيني (بوروسيا دورتموند), ه. لوصيف (إيفردون سبورت) , ر.آيت نوري

(ولفرهامبتون). عطال (أو جي سي نيس), أحمد توبا (ليتشي الإيطالي).

 

لاعبو الوسط:

بوداوي (أو جي سي نيس), ر. زروقي (فينورد), ح. عوار (روما), ح. عبدلي (أنجيه), أ. زرقان (شارلروا), س.فيغولي (كاراغومروك) , أ. قادري (كيه في كورتراك).

 

المهاجمون:

رياض  محرز (الأهلي السعودي), بوعناني (أو جي سي نيس)، سعيد بن رحمة (وستهام يونايتد), ف. شعيبي (فرانكفورت), عمورة ( سانت جيلواز البلجيكي), ب.بونجاح (السد القطري) , أيمن محيوس (إيفردون سبورت).

 

                                                                   

آخر تعديل على السبت, 02 سبتمبر 2023 13:59
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تصفيات كأس أمم إفريقيا-2023 : بلماضي يكشف عن قائمة تضم 25 لاعبا للقاء تنزانيا
  أدرج يـوم : السبت, 02 سبتمبر 2023 13:53     الفئـة : رياضــة   شارك

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