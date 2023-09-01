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الرابطة المحترفة موبيليس/: اتحاد الجزائر يواصل تحضيراته بتونس ويفوز وديا على نادي المرسى (5-1)

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 سبتمبر 2023 19:41     الفئـة : رياضــة

الجزائر - فاز فريق اتحاد الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) على نادي المرسى التونسي (الدرجة الأولى) بنتيجة  (5-1 /الشوط الأول: 5-0)، في لقاء ودي جرى اليوم الجمعة بمدينة طبرقة التونسية، في إطار التربص التحضيري السنوي للنادي العاصمي تحسبا لنهائي كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري يوم 15 سبتمبر وكذا الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وشهدت هذه المواجهة تألق مهاجم أبناء "سوسطارة" اسماعيل بلقاسمي بتوقيعه رباعية كاملة في شباك المنافس في الدقائق التالية : 12 و 24 و 38 و 45، بينما سجل الشاب آيت الحاج هدفا واحدا (د 14).

وبهذا الانتصار حصد أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة الفوز الثالث تواليا خلال المقابلات الودية التي أجراها في تربصه بتونس لحد الان، بعدما تغلب تواليا على النادي البنزرتي (5-0) و النجم الرياضي المتلوي (3-0).

ولحساب الموسم الجديد من كأس الكونفدرالية الإفريقية، أعفي اتحاد الجزائر (حامل اللقب) من الدور التمهيدي الأول ليواجه في الدور الثاني نادي الفتح الرياضي الرباطي الذي تأهل على حساب جمعية لوتو البنيني. وسيجرى لقاء الذهاب خارج القواعد (15-17 سبتمبر) بينما يلعب الإياب بالجزائر (29-30 سبتمبر و1  أكتوبر 2023).

ويستعد رفاق القائد زين الدين بلعيد لخوض كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري (المتوج برابطة أبطال إفريقيا-2023) يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 بملعب 'الملك فهد' بمدينة الطائف (العربية السعودية).

ومحليا، سيستهل اتحاد الجزائر البطولة الجزائرية بلقاء داربي عاصمي ضد الجار نادي بارادو قبل أن يستضيف اتحاد خنشلة، لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وفق رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة موبيليس/: اتحاد الجزائر يواصل تحضيراته بتونس ويفوز وديا على نادي المرسى (5-1)
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 سبتمبر 2023 19:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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