تصفيات كأس أمم إفريقيا-2023 /الجزائر-تنزانيا: نقل تربص "الخضر" إلى تونس

الجزائر - تقرر نقل تربص المنتخب الوطني الجزائري الأول لكرة القدم تحسبا لخوض الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم- 2023 (المؤجلة إلى 2024) إلى مدينة طبرقة (تونس)، بعدما كان مقررا إجراؤه بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، حسبما أعلنته اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان مقتضب نشرته على موقعها الرسمي: "سيسمح هذا التغيير لأرضيات ميادين مركز سيدي موسى بمواصلة نمو العشب واسترجاع حالتها الطبيعية بعد عملية الزرع الجديدة وأشغال الصيانة التي مستهم خلال الأسابيع الأخيرة".

ويدخل هذا التربص الإعدادي في إطار النافذة الدولية المبرمجة بين 4 و 12 سبتمبر الجاري التي ستقام فيها مباراة الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والمقررة يوم الخميس المقبل (7 سبتمبر/ 00ر20 بالتوقيت الجزائري) بملعب 19-ماي-1956 بعنابة ضد تنزانيا، بالإضافة إلى اللقاء الودي الذي سيجمع "الخضر" بالمنتخب السنغالي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر بملعب ديامنياديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار.

وجاء اختيار مدينة طبرقة (غرب تونس) لاحتضان تربص رفاق قائد الفريق الوطني رياض محرز، باعتبارها مدينة قريبة من الحدود التونسية الجزائرية، وبالتالي محاذية لمدينة عنابة الواقعة في أقصى الشرق الجزائري.

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من جهته دخل المنتخب التنزاني بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش يوم الخميس في تربص تحضيري بمدينة طبرقة تحسبا لمواجهة الخضر.

ويحتاج الفريق لنقطة واحدة لبلوغ نهائيات كاس افريقيا المقبلة.

وبعد اجراء الجولة الخامسة (يونيو 2023)، حصن المنتخب الوطني الجزائري المتأهل للعرس القاري بكوت ديفوار موقعه في صدارة المجموعة السادسة بمجموع 15 نقطة، متبوعا بمنتخب تنزانيا في المركز الثاني (7 نقاط) و أوغندا (4 نقاط) فيما يتذيل منتخب النيجر الذي حسم امر خروجه من سباق التصفيات ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.