الطبعة ال3 للسباق الوطني للدياتلون بوهران: تتويج كيوة شكيب وأمينة روبة

وهران - فاز كل من كيوة شكيب من نادي أمل المالح لدى الرجال وأمينة روبة من نادي الجرف الوهراني عند السيدات بسباق الطبعة الثالثة للسباق الوطني للدياتلون لدى فئة النخبة التي أقيمت اليوم الجمعة بحي "العقيد لطفي" بوهران.

وقد فاز كيوة شكيب من نادي أمل المالح (عين تموشنت) بسباق الرجال متفوقا على كل من غوتي فتحي من نادي الباهية نوتيك وهران ودراعو عبد الجليل من نادي أرية وهران.

كما تمكنت أمينة روبة من احتلال المركز الأول في هذه التظاهرة الرياضية لدى السيدات متقدمة على كل من شاطر ليليا من نادي أرية وهران ومباركي كهينة من نادي "الباهية نوتيك" وهران.

وشمل السباق على رياضتي العدو وركوب الدراجات الهوائية على ثلاث مراحل تبدأ بالعدو على مسافة 5 كلم ثم مرحلة الدراجة الهوائية لمسافة 20 كلم وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تتمثل في سباق العدو مرة ثانية لمسافة 5ر2 كلم.

وعرفت هذه الطبعة المنظمة من طرف النادي الرياضي الجرف الوهراني بالتنسيق من الاتحادية الجزائرية للترياتلون مشاركة 200 متسابق ذكور وإناث من مختلف الأعمار من 20 ولاية.

وفي الختام تم تكريم الفائزين بهذه المرحلة الثالثة الوطنية للدياتلون بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للترياتلون وممثلي مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران.