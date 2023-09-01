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الجزائر/السنغال (مقابلة ودية): أليو سيسي يعلن عن قائمة ال25 لاعبا

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 سبتمبر 2023 17:07     الفئـة : رياضــة

داكار - أعلن مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم, أليوسيسي, يوم الجمعة, عن قائمة تضم 25 لاعبا, تحسبا للمواجهة الودية التي تجمعهم بالمنتخب الوطني الجزائري يوم 12 سبتمبر الجاري بالعاصمة السنغالية داكار.

 وضمت القائمة صفوة لاعبي منتخب "أسود تيرانغا", أبرزهم متوسط الميدان الهجومي ساديو ماني, والمدافع كاليدو كوليبالي, والحارس إيدوار ميندي زميل رياض محرز في نادي الأهلي السعودي.

وحسم المنتخبان الجزائري و السنغالي تأشيرة تأهلهما للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للامم لكرة القدم (كان-2023) المقررة من 13 يناير إلى 11 فبراير2024  بكوت ديفوار.

وفيما يلي قائمة ال25 لاعابا الذين وجهت لهم الدعوة تحسبا لودية الخضر:

 

حراسة المرمى: ادوارد مندي , سينس ديينغ , موري دياو .

الدفاع : كاليدو كوليبالي , عبدو ديالو, يوسف سبالي, موسى نياكاتي ,عبدو الله ندياي,  ابدو لاي سيك , اسماعيل جاكوب , عبدو الله ندور,  فورموسي ميندي .

وسط الميدان: غانا غوي , شيخو كواتي, كريبين دياتا, باتي سيس ,بابي ماتارا سارا , ليامين كامرا , ديون لوبي .

الهجوم : ساديو ماني , اسماعيلا سار, بولايي ديا, ايليمان نيداي , حبيب ديالو, نيكولاس جاكسون .

المدرب : آليو  سيسي.

آخر تعديل على الجمعة, 01 سبتمبر 2023 17:11
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الجزائر/السنغال (مقابلة ودية): أليو سيسي يعلن عن قائمة ال25 لاعبا
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 سبتمبر 2023 17:07     الفئـة : رياضــة   شارك

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