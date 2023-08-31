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الجمعية العامة الانتخابية للفاف: لجنة الانتخابات تمدد الآجال استثنائيا لنفس المترشحين إلى غاية ال5 سبتمبر  

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 08:30     الفئـة : رياضــة
الجمعية العامة الانتخابية للفاف: لجنة الانتخابات تمدد الآجال استثنائيا لنفس المترشحين إلى غاية ال5 سبتمبر  

الجزائر - قررت لجنة الانتخابات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) تمديد الآجال ''استثنائيا''  لنفس المترشحين الأربعة لمنصب رئيس الفاف الى غاية 5 سبتمبر المقبل، للتقيد بالقوانين المعمول بها، حسب ما أفاد به يوم الاربعاء بيان للهيئة الفيدرالية.

وجاء في بيان الفاف: ''عقب أعمال اللجنة الانتخابية، قرر الأعضاء تمديد التاريخ استثنائيا بأسبوع أي إلى غاية ال5 من شهر سبتمبر حتى يتسنى للمترشحين الاربعة التقيد بالقوانين المعمول بها".

وكانت لجنة الترشيحات التي تم انتخاب أعضاءها خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2022، تسلمت بمقر الاتحادية الكائن بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) ثلاثة ملفات ترشح لمنصب الرئيس و ذلك بعدما تسلمت في وقت سابق ملف قدور ضيف، رئيس نادي حاسي بحبح (ولاية الجلفة) الذي أودع ملفه يوم الثلاثاء 22 أغسطس".

وأودع كل من مزيان إيغيل و وليد صادي و عبد الكريم مدوار ملفات ترشحهم لمنصب الرئيس بحضور الأمين العام للاتحادية منير دبيشي و الامين العام المساعد حليم جندوبي إلى جانب أعضاء لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك.

وبالنسبة للمكتب التنفيذي، أضاف نفس المصدر أن المترشح مزيان إيغيل أودع ملفات 18 عضوا و عبد الكريم مدوار (17 عضوا) و وليد صادي (16 عضوا) و قدور ضيف ملفا واحدا.

وسيتم دراسة ملفات المترشحين الأربعة حسب الجدول الانتخابي الجديد يومي 6 و 7 سبتمبر، كما سيتم الإعلان يوم 8 سبتمبر عن قائمة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم. وفي حالة وجود طعن في قرارات لجنة الترشيحات، "فيمكن ايداعها يومي  9 و 10 من نفس الشهر، على أن يتم دراسة الطعون يومي 11 و12 سبتمبر.

بينما سيتم الاعلان ونشر القائمة النهائية للمترشحين يوم 12 سبتمبر 2023. و ستنعقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 21 سبتمبر على الساعة 00ر10.

وبعد انتخابه يوم 7 يوليو 2022، خلفا للرئيس السابق المستقيل، شرف الدين عمارة، قدم الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف هو الآخر استقالته من منصبه يوم 16 يوليو الماضي.

وطبقا للقوانين المسيرة للاتحادات الرياضية، تولى الأمين العام للفاف منير دبيشي مهمة تسيير الشؤون الآنية للاتحادية إلى غاية انعقاد الجمعية الانتخابية.

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الجمعية العامة الانتخابية للفاف: لجنة الانتخابات تمدد الآجال استثنائيا لنفس المترشحين إلى غاية ال5 سبتمبر  
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 08:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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