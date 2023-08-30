عون يؤكد على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال -

ادانة صحراوية لصمت المجتمع الدولي إزاء ما يقع من إبادة وجرائم ضد الصحراويين على يد الاحتلال المغربي -

قطاع التكوين المهني يسعى الى تكوين يد عاملة مؤهلة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني -

وزارة الثقافة : إصدار 16 ألف نسخة من أهم عناوين الأدب و الفكر الجزائري بلغة البراي -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن -

توسيع ميترو الجزائر: إطلاق أشغال تهيئة المحطات ووضع السكك قبل نهاية السنة -

المجتمع الدولي مطالب بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي ومحاسبة المغرب -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج في ظرف أسبوع -

البادمينتون: الثنائي المختلط كسيلة وتنينة معمري يتقدمان للمركز 35 عالميا -

تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم: الكشف عن برنامج المنتخب الوطني الجزائري -

باتنة: زيارة الوفد الفيتنامي سمحت بالوقوف على جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر -

السد الأخضر: غرس 26 مليون شجيرة في إطار برنامج 2020-2023 -

صحة: تدعيم القطاع بمستشفى بسعة 300 سرير ببلدية بني مراد ولاية البليدة -

أمطار رعدية في عدة ولايات من جنوب وشرق البلاد بداية من الأربعاء -

مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: اختيار حوالي 60 فيلما للمنافسة على الجائزة الكبرى الغزالة الذهبية -

مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة : حجز بضائع بقيمة تزيد عن 32 مليون دج منذ مطلع يناير إلى 31 يوليو 2023 -

رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر -

بداري يكرم الباحثة الجزائرية أمينة شحطو -

اتفاق الجزائر : ضرورة ايجاد بديل لقرار سحب بعثة مينوسما من مالي -