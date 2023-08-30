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البادمينتون: الثنائي المختلط كسيلة وتنينة معمري يتقدمان للمركز 35 عالميا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 13:50     الفئـة : رياضــة
البادمينتون: الثنائي المختلط كسيلة وتنينة معمري يتقدمان للمركز 35 عالميا

باريس - تقدم الثنائي الجزائري للبادمينتون، كسيلة معمري و تنينة معمري (ثنائي مختلط) إلى المركز 35 عالميا برصيد 18970 نقطة، في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، الصادر يوم الاربعاء.

وجاء صعود الثنائي المختلط الجزائري إلى الصف الـ35 (بعدما كان في الصف الـ37) بفضل فوزه بلقب دورة الكاميرون الدولية، أول أمس الاثنين أمام ثنائي سلوفينيا ميها إيفانشيتش وبيترا بولان (21-17 و12-17) في اللقاء النهائي الذي منحهما 2500 نقطة إضافية في الترتيب الجديد.

وكان الثنائي معمري يحتلا المركز 37 عالميا، قبل ان يتقدما بمركزين.

أما في ترتيب ثنائي الرجال من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس-2024، فيتواجد فيه كسيلة معمري و صبري مدال ويحتلان المركز 52 برصيد 12180 نقطة بعدما أضاف مجموع 2130 نقطة إلى رصيدها بفضل الميدالية الفضية التي نالها في دورة الكامرون عندما خسر النهائي أمام الثنائي الهندي بافيكريشنا/سانكار أوداياكومار (12-21 و19-21).

وستكون المحطة القادمة لعناصر المنتخب الوطني الجزائري للبادمنتون، دورة لاغوس الدولية بنيجيريا إبتداء من 31 اغسطس الجاري.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أوت 2023 15:00
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البادمينتون: الثنائي المختلط كسيلة وتنينة معمري يتقدمان للمركز 35 عالميا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 13:50     الفئـة : رياضــة   شارك

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