تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم: الكشف عن برنامج المنتخب الوطني الجزائري

وكانت القرعة قد اوقعت الجزائر في المجموعة السابعة إلى جانب غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.
ومن المقرر أن تقام أول جولتين من التصفيات في الفترة ما بين 13 و21 نوفمبر المقبل.
ويتأهل الفائزون من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الامريكية و المكسيك و كندا.
وسيلعب أفضل أربعة منتخبات من المركز الثاني من المجموعات في البطولة، مباراة فاصلة ، و التي ستؤهل الفائز للمشاركة في بطولة الفيفا الفاصلة ، و المقرر إجراؤها شهر مارس من سنة 2026.
وستمتد هذه المرحلة من التصفيات الأفريقية على مدار 23 شهرا.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون تاريخ 8 سبتمبر 2023 ، على أبعد تقدير، لإرسال التواريخ والملاعب وأوقات انطلاق المباريات (13:00 ظهرا،16:00 مساء ، 17:00 مساء ، 21:00 مساء بالتوقيت المحلي).
برنامج المنتخب الجزائري :
من 13 إلى 21 نوفمبر 2023 :
الجولة الأولى: الجزائر-الصومال
الجولة الثانية: موزمبيق-الجزائر
من 3 إلى 11 يونيو 2024:
الجولة الثالثة: الجزائر-غينيا
الجولة الرابعة: أوغندا-الجزائر
من 17 إلى 25 مارس 2025:
الجولة الخامسة: بوتسوانا-الجزائر
الجولة السادسة: الجزائر-موزمبيق
من 1 إلى 9 سبتمبر 2025:
الجولة السابعة: الجزائر-بوتسوانا
الجولة الثامنة: غينيا-الجزائر
من 6 إلى 14 أكتوبر 2025:
الجولة التاسعة: الصومال -الجزائر
الجولة العاشرة: الجزائر - أوغندا.