الجيدو (ذوي الاحتياجات الخاصة): إسحاق أولد قويدر يرتقي إلى الصف ال4 في الترتيب العالمي التأهيلي للالعاب البرالمبية 2024

الجزائر - حقق المصارع الجزائري لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, إسحاق أولد قويدر قفزة نوعية بأربعة مراتب ليحتل المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي الجديد (أغسطس) المؤهل إلى الألعاب البرالمبية المقبلة بباريس والذي صدر اليوم الثلاثاء عن الاتحاد الدولي لرياضات ناقصي البصر, وذلك بفضل الميدالية البرونزية التي نالها في الألعاب العالمية التي جرت بمدينة برمنغهام (22-30 أغسطس).

وقبل موعد برمنغهام, كان أولد قويدر يحتل المركز الثامن في صنف (جي 2 لأقل من 60 كلغ), برصيد 490 نقطة. وسمحت الميدالية البرونزية الأخيرة من الصعود إلى المركز الرابع رافعا مجموعه إلى (810 كلغ) بعد أن حصد 320 نقطة إضافية في الموعد العالمي. وكان قد فاز بمنازلة في الدور الأساسي ببرمنغهام أمام الأوكراني دافييد خورافا الذي تقهقر إلى الصف الثامن برصيد (711ن), وثلاث منازلات أخرى في الاستدراك ضد على التوالي: الامريكي رولاند هاوثورن (صاحب الصف الـ28) والاسباني غافيلان لورانزو لويس (مرتبة 5) والاوزباكستاني شرزود ناموزوف (الصف السابع).

بالمقابل, يتربع على عرش ترتيب العالمي في وزن أقل من 60 كلغ لتصنيف (جي 2), الاوزباكستاني كمران نوريلاييف, المتوج باللقب العالمي في الالعاب العالمية ببرمنغهام, مضيفا 560 نقطة رصيده العام في التصنيف العالمي والمقدر بـ(980كلغ), والجيورجي نوكري ميغريجاناشفيلي, منشط النهائي في برمنغهام والذي يحتل الصف الثاني (900ن) والبرازيلي دا سيلفا ثييغو (880كغ) وهو الرائد السباق لهذه الفئة من جهته, ربح المصارع الجزائري الآخر, عبد الرحمان شتوان (جي 1/أكثر من 90كغ), صفا واحدا وارتقى إلى المرتبة التاسعة عالميا برصيد (320 ن), بعدما حصد 80 نقطة بفضل متربته السابعة في موعد برمنغهام الذي سجل فيه انتصارين واحد في الدور الأساسي أمام مصارع يوناني, وآخر في الاستدراك أمام الهولندي دانيال كنيغت (الثامن برصيد 339ن), مقابل انهزامين في الدور الأساسي أمام الاذرابيجاني إلهام زاكييف الذي صعد إلى الصف الثاني في الترتيب العالمي (1150ن) بفضل ميداليته الفضية وآخرا في الاستدراك ضد الفرنسي غراندي جازون, صاحب الصف الثالث عالميا لشهر أغسطس (1050ن).

وتبقى السيطرة في فئة (جي1 لاكثر من 90كغ) للبرازيلي ويليانز دي أروخو (1730ن), بعد إضافته لمجموع 560 نقطة نظير تتويجه باللقب العالمي ببرمنغهام.

وثمن المدير التقني الوطني للاتحادية الجزائرية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, سليم بوطبشة التحسن الجيد لترتيب المصارعين الجزائريين, وقال: " كان منتظرا هذا التحسن نظرا للمشوار الجيد لأبطالنا ببرمنغهام. فبعد ميداليته البرونزية المستحقة, استطاع أولد قويدر الاقتراب أكثر من أصحاب المقدمة وهو الامر الذي من شأنه أن يشجعه على البقاء في نفس الديناميكية من أجل التأهل إلى الألعاب البرالمبية المقبلة. نفس الأمر بالمسبة لمواطنه شتوان الذي صعد برتبة في ترتيب شهر أغسطس والتي تقربه شيئا ما بتحقيق نفس المبتغى, شريطة مواصل العمل ومضاعفته, لان تأشيرة التأهل أصبحت صعبة المنال, بالنظر إلى تقليص عدد المقاعد والتغييرات الجديدة التي أدخلت على التصنيف والغاي العديد من الاوزان".

ومن أجل البقاء في نفس المنوال, يتعين على المصارعين الجزائريين مضاعفة المجهودات وعدم التوقف عند هذا الانجاز.

وفي نفس الاتجاه, أوضح المدرب الوطني, ندير بلعربي قائلا: " التحضيرات لابد أن تتواصل وتكون مكثفة. كما يتوجب الاحتفاظ على نفس الديناميكية التنافسية وعدم التفريط في أي منافسة تأهيلية قادمة مسجلة في البرنامج العام للاتحاد الدولي لرياضات ناقصي البصر (إيبسا), لان البطاقات التأهيلية لموعد فرنسا-2024 ستكون ثمينة جدا وصعبة المنال".

وستكون التجمعات الكبرى المتبقية في البرنامج العام: باكو في 26 سبتمبر, بالإضافة لموعد آخر بنفس المدينة), واليابان (14 ديسمبر 2023) وألمانيا (14 فبراير 2024), مواعيد هامة جدا لكل المصارعين في سبيل تدعيم حظوظهم في التأهل الى الألعاب البرالمبية.

للتذكير أن في غياب منافسة رسمية خاصة بإفريقيا, سيتعين على مصارعينا والمصارعين الأفارقة عدم تضييع أي منافسة من المذكورة آنفا من أجل حصد ما كان بالإمكان حصده من النقاط, لان الغياب في واحد من تلك الجوائز الكبرى يعني ضياع نقاط بشكل مباشر مما يكلف بكل بساطة الإقصاء من حضور المحفل البرالمبي الكبيرة المقبل.