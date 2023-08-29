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كرة اليد/بطولة افريقيا للأندية ال 44: شبيبة امل سكيكدة في المجموعة الاولى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أوت 2023 15:11     الفئـة : رياضــة
كرة اليد/بطولة افريقيا للأندية ال 44: شبيبة امل سكيكدة في المجموعة الاولى

ابيدجان - اوقعت قرعة بطولة أبطال أفريقيا للأندية الـ44 لكرة اليد التى سحبت يوم الاثنين بمقر الكونفدرالية الافريقية للعبة في أبيدجان (كوت ديفوار)، فريق شبيبة امل سكيكدة في المجموعة الاولى رفقة خاصة الاهلي المصري.

و بالإضافة الي شبيبة سكيكدة و الاهلي المصري تضم المجموعة الاولى كل من  جي اس كا (جمهورية الكونغو الديمقراطية), إف إيه بي (الكاميرون), بي إم سي  (الكونغو برازافيل).

و تشارك في هذه البطولة المقررة من 28 سبتمبر الي غاية 7 اكتوبر 2023 عشرة اندية وزعت على مجموعتين من خمسة فرق. و سيتأهل الاربعة الاوائل عن كل فوج للدور ربع النهائي.

كم سحبت قرعة البطولة الافريقية الخاصة بالسيدات والتى ستعرف مشاركة 9 اندية مقسمة على مجموعتين.

يذكر ان الترجي التونسي هو حامل لقب الطبعة ال 43 عند الرجال على حساب الزمالك 28-24  بينما توج بلقب السيدات بريميرو دي اغوستو  الانغولي على حساب مواطنه بترو اتلتيكو (29-24).

 

نتائج القرعة هذه القرعة تتعلق بالأندية التالية:

 

رجال :

المجموعة الاولى: الأهلي (مصر), جي اس كا (جمهورية الكونغو الديمقراطية), إف إيه بي (الكاميرون), بي إم سي (الكونغو برازافيل)، شبيبة سكيكدة (الجزائر)

المجموعة الثانية: الزمالك (مصر), ريد ستار أويا (كوت ديفوار)، نزيكو (الكاميرون) , بترو سبورت (الكونغو برازافيل),  أجيدجا إتش بي سي (البنين)

 

سيدات:

المجموعة الاولى: بريميرو دي أغوستو (أنغولا)، الأهلي (مصر), نزيكو (الكاميرون), اس اوتوهو (الكونغو برازافيل)  غرين دي سيل (كونغو برازافيل)

المجموعة الثانية: بترو أتلتيكو (أنغولا)،(DGSP الكونغو برازافيل)، فاب (الكاميرون), بانداما ( HCTكوت ديفوار).

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أوت 2023 15:15
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كرة اليد/بطولة افريقيا للأندية ال 44: شبيبة امل سكيكدة في المجموعة الاولى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أوت 2023 15:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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