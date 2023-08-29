كرة اليد/بطولة افريقيا للأندية ال 44: شبيبة امل سكيكدة في المجموعة الاولى

و بالإضافة الي شبيبة سكيكدة و الاهلي المصري تضم المجموعة الاولى كل من جي اس كا (جمهورية الكونغو الديمقراطية), إف إيه بي (الكاميرون), بي إم سي (الكونغو برازافيل).
و تشارك في هذه البطولة المقررة من 28 سبتمبر الي غاية 7 اكتوبر 2023 عشرة اندية وزعت على مجموعتين من خمسة فرق. و سيتأهل الاربعة الاوائل عن كل فوج للدور ربع النهائي.
كم سحبت قرعة البطولة الافريقية الخاصة بالسيدات والتى ستعرف مشاركة 9 اندية مقسمة على مجموعتين.
يذكر ان الترجي التونسي هو حامل لقب الطبعة ال 43 عند الرجال على حساب الزمالك 28-24 بينما توج بلقب السيدات بريميرو دي اغوستو الانغولي على حساب مواطنه بترو اتلتيكو (29-24).
نتائج القرعة هذه القرعة تتعلق بالأندية التالية:
رجال :
المجموعة الاولى: الأهلي (مصر), جي اس كا (جمهورية الكونغو الديمقراطية), إف إيه بي (الكاميرون), بي إم سي (الكونغو برازافيل)، شبيبة سكيكدة (الجزائر)
المجموعة الثانية: الزمالك (مصر), ريد ستار أويا (كوت ديفوار)، نزيكو (الكاميرون) , بترو سبورت (الكونغو برازافيل), أجيدجا إتش بي سي (البنين)
سيدات:
المجموعة الاولى: بريميرو دي أغوستو (أنغولا)، الأهلي (مصر), نزيكو (الكاميرون), اس اوتوهو (الكونغو برازافيل) غرين دي سيل (كونغو برازافيل)
المجموعة الثانية: بترو أتلتيكو (أنغولا)،(DGSP الكونغو برازافيل)، فاب (الكاميرون), بانداما ( HCTكوت ديفوار).