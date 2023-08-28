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الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس 

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 12:25     الفئـة : رياضــة
الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس 

الجزائر - تسلمت لجنة الترشيحات أربعة ملفات للترشح لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقرر تنظيمها بتاريخ 21 سبتمبر المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان الهيئة الفيدرالية.

وأوضح بيان الفاف أن " لجنة الترشيحات التي تم انتخاب أعضاؤها خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2022، تسلمت أمس الأحد بمقر الاتحادية الكائن بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) ثلاثة ملفات ترشح لمنصب الرئيس و ذلك بعدما تسلمت في وقت سابق ملف قدور ضيف، رئيس نادي حاسي بحبح (ولاية الجلفة) الذي أودع ملفه يوم الثلاثاء 22 أغسطس".

وأودع كل من مزيان إيغيل و وليد صادي و عبد الكريم مدوار ملفات ترشحهم لمنصب الرئيس بحضور الأمين العام للاتحادية منير دبيشي و الامين العام المساعد حليم جندوبي إلى جانب أعضاء لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك. 

وبالنسبة للمكتب التنفيذي، أضاف نفس المصدر أن المترشح مزيان إيغيل أودع ملفات 18 عضوا و عبد الكريم مدوار (17 عضوا) و وليد صادي (16 عضوا) و قدور ضيف ملفا واحدا.  

وسيتم دراسة ملفات المترشحين الأربعة يومي 28 و 29 أغسطس، كما سيتم الإعلان يوم 30 أغسطس عن قائمة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم. وفي حالة وجود طعن في قرارات لجنة الترشيحات، "فيمكن وضعها ابتداء من تاريخ 30 أغسطس وإلى غاية 4 سبتمبر (00ر16) وهو آخر أجل محدد لتقديمها، على أن يتم دراسة الطعون يومي 5 و 6 سبتمبر. بينما سيتم الاعلان ونشر القائمة النهائية للمترشحين يوم 7 سبتمبر 2023.

وبعد انتخابه يوم 7 يوليو 2022، خلفا للرئيس السابق المستقيل، شرف الدين عمارة، قدم الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف هو الآخر استقالته من منصبه يوم 16 يوليو.

وطبقا للقوانين المسيرة للاتحادات الرياضية، تولى الأمين العام للفاف منير دبيشي مهمة تسيير الشؤون الآنية للاتحادية إلى غاية انعقاد الجمعية الانتخابية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس 
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أوت 2023 12:25     الفئـة : رياضــة   شارك

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