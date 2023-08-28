الباورلفتينغ/بطولة العالم 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة: الرباع حاج أحمد بيور يتوج بالميدالية البرونزية بدبي

الجزائر - نال الرباع الجزائري حاج أحمد بيور ميدالية برونزية في البطولة العالمية للباور ليفتينغ (الحمل بالقوة) لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تتواصل فعاليتها بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى غاية يوم 30 أغسطس والمؤهلة للألعاب البرالمبية المقبلة بباريس-2024.

وشارك بيور في فئة وزن أقل من 49كغ التي نجح خلالها في افتكاك المرتبة الثالثة في مجموع الرفعات الثلاثة بحمولة (437كغ)، بعد نجاحه في رفع تواليا (143كغ و146كغ ثم 148كغ). وعاد اللقب العالمي للهندي بارمجيت كومار (462كغ) والفضية للكولومبي مورالس غونزالس (444 كغ).

وتعتبر نتيجة حاج أحمد بيرو جد ممتازة، باعتبارها أول انجاز له على هذا المستوى وأول ميدالية عالمية في مشواره الرياضي والتي ستسمح له بدون أدنى شك تحسين مرتبته العالمية المؤهلة للألعاب البرالمبية التي كانت قبل موعد دبي (المرتبة الثامنة). كما سترفع هذه النتيجة من معنوياته وتزيده قوة وعزيمة على التأكيد في بقية المنافسات الدولية المقبلة المدرجة في جدول الاتحاد الدولي لرياضات ناقصي البصر (إيبسا).

وعن هذا الانجاز، يقول المدرب الوطني محمد صلاح الدين بن عطة: "نحن جد مسرورين ببرونزية بيور التي تكلل مثابرته وتفانيه في العمل كما هو الحال بالنسبة لكل زملائه في المنتخب. فها هو اليوم يجني الثمار بنتيجة ممتازة ستحفزه بالتأكيد على السير قدما نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو التأهل إلى الألعاب البرالمبية بباريس-2024".

من جهته، لم تسع الفرحة البطل الجزائري وصرح قائلا: " لقد حضرت بمعية مدربي ومع زملائي في المنتخب من أجل تحقيق نتيجة طيبة في الموعد العالمي بدبي، وهو ما أعانني الله على الوصول إليه. بالطبع أنا جد مسرور وراض بهذه النتيجة والرفعات التي حققتها، في انتظار ما هو أفضل مستقبلا".

وأضاف: " هذه النتيجة ستشجعني أكثر على مواصلة العمل و مضاعفة الجهد من أجل تحقيق نتائج أحسن ورفعات أفضل مستقبلا وضمان تأهلي إلى الألعاب البرالمبية المقبلة التي تبقى الهدف الأسمى لكل رياضي ورياضية في أي اختصاص كان".

وفي افتتاح البطولة العالمية، كان مواطنه شمس الدين بودراع قد احتل المرتبة الخامسة في المنافسة الخاصة بفئة الاواسط (وزن أقل من 49كغ)، بفضل مجموع 96كغ في رفعاته الثلاثة.

أما الرباعة نصيرة محمد مدار (أقل من 79كغ) فأنهت منافستها في الصف السادس بمجموع 247كغ كحمولة من محاولتين ناجحتين (121كغ و 126كغ)، قبل أن تخفق في الثالثة (127كغ). وعادت ذهبية الفئة إلى البرازيلية ماريانا دوندريا (438كغ)، والفضية للنيجيرية بوزي أومولايو (435كغ) والبرونزية للصينية مياوي هان (405كغ).

وفي وزن أقل من 45كغ (سيدات)، لم توفق البطلة الجزائري سميرة قريوة في خرحتها، حيث اكتفت على غير العادة، بالصف الـ12 في مجموع الرفعات بحمولة (91كغ) رفعتها في محاولتها الاولى، قبل أن تخفق في بقية محاولاتها (94كغ و96كغ)، أمام دهشتها ودهشة مدربها، خاصة وأن الرباعة معتادة على رفع حمولة 98كغ بسهولة.

وتوجت بالميداليات الثلاثة لوزن أقل من 45كغ، تواليا، الصينية غو لينغ لينغ (354كغ)، متبوعة بالرباعة فوينتاس موناستيريو كلارا من فنزويلا (306كغ) والارجنتينية ماصييللورداز (230كغ).

بدوره، اكتفى قائد المنتخب الوطني الحسين بالطير في وزن أقل من 65كغ بالصف الـ11 في مجموع الحمولات بـ(386كغ) من محاولتين ناجحتين (188كغ و198كغ)، مخفقا في رفع 193كغ في محاولته الثانية، وهو ما كلفه التراجع في الترتيب. والغريب في الامر أن صاحب برونزية الالعاب البرالمبية الاخيرة بطوكيو، استطاع في المحاولة الثالثة رفع 198كغ منحته المرتبة الرابعة في أحسن الرفعات.

والأكيد أنه في موعد دبي-2023، بالطير ضيع الميدالية الفضية لو أنه تمكن في رفع 193كغ في محاولته الثانية والتي كانت ستمنحه ما مجموع 579كغ في مجموع المحاولات الثلاثة وهي مرادف للمرتبة الثانية عالميا.

ونال اللقب العالمي لوزن أقل من 65كغ، الصيني زو يي (633كغ)، متبوعا بالايراني علي سايفي (544كغ) و إيسان مالييف من كيرغيستان (466كغ).

هذا وتتواصل منافسات البطولة العالمية لرياضة الباورلفتينغ لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين بدخول الجزائري الآخر، أيمن خوجة (أقل من 59كغ)، على أن يختتم زميله حاج علي محمد المشاركة الجزائرية في موعد دبي-2023، يوم غد الثلاثاء في وزن أقل من 88كغ.

ويبقى مونديال-2023 يكتسي أهمية بالغة، ليس فقط لانه بطولة عالمية، لكن وبالخصوص أنه منافسة مؤهلة إلى الموعد البرالمبي. لذا سجلت المنافسة مشاركة قياسية من بينهم أبطال عالميين وبرالمبيين جاؤوا لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط الإضافية لضمان مكان لهم في موعد باريس-2024.