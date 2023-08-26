الكأس الإفريقية الممتازة 2023: مباراة الأهلي المصري واتحاد الجزائر يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية

القاهرة - أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "الكاف"، بشكل رسمي، اليوم السبت، عن إقامة الكأس الأفريقية الممتازة بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، في مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل.

ونشرت الهيئة الكروية الإفريقية، والاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا جاء فيه، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف هذا العام الكأس الإفريقية الممتازة 2023، في 15 سبتمبر المقبل.

ويتنافس في نهائي الكأس الممتازة 2023 الأهلي المصري المتوج بكاس رابطة الأبطال الافريقية على حساب الوداد البيضاوي، واتحاد الجزائر الحائز على كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه على يونغ افريكانز التنزاني، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف بملعب الملك فهد الشهير.

وقال فيرون موسينغو أومبا أمين عام الكاف في تصريح للموقع الرسمي للهيئة الكروية القارية، "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية – الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية، تُصنف كرة القدم الأفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، تعد كرة القدم الأفريقية أيضًا جزءًا من هذه الحركة".

بينما قال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تعاوننا مع لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة مع الكاف في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع شراكتنا الحالية. يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في تعاوننا المستمر".

ووقعت الكاف والاتحاد السعودي لكرة القدم مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، وتحديد المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.

ويعد الأهلي المصري الأكثر تتويجًا بلقب الكأس الأفريقية الممتازة حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر اللقب مرتين ,الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والثانية أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب في 4 مناسبات، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب.

سجل الكأس الأفريقية الممتازة :

- الأهلي : 8 مرات

- الزمالك : 4 مرات

- مازيمبي : 3 مرات

- النجم الساحلي : مرتين

- الرجاء : مرتين

- إنيمبا : مرتين

- وفاق سطيف : مرة واحدة

- الترجي : مرة واحدة

- الوداد : مرة واحدة

- أفريكا سبور : مرة واحدة

-هيرتس أوف أوك : مرة واحدة

- نهضة بركان : مرة واحدة

- اورلاند بايرتس : مرة واحدة

-المغرب الفاسي : مرة واحدة

-صن داونز : مرة واحدة

-أسيك ميموزا : مرة واحدة.