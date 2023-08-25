الجيدو (الألعاب العالمية-2023): المصارع الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة إسحاق أولد قويدر يتوج بالميدالية البرونزية ببرمنغهام

الجزائر - توج مصارع الجيدو الجزائري لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إسحاق أولد قويدر بالميدالية البرونزية في الألعاب العالمية لناقصي البصر التي تحتضنها مدينة برمنغهام الانجليزية (23-26 أغسطس), محققا نتيجة جد ممتازة تحسبا للتأهل إلى الألعاب البرالمبية المقبلة المنتظرة في باريس العام المقبل.

واستهل أولد قويدر مشواره في فئة (جي اقل من 60كغ) بفوز على الاوكراني دافييد خورافا (ثمن النهائي), قبل أن ينهزم في ربع النهائي أمام كمران نوريلاييف (أوزباكستان), الذي بدوره توج باللقب العالمي أمام الجيورجي نوكري ميغريجاناشفيلي.

وتحققت برونزية المصارع الجزائري في منازلات الاستدراك التي فاز خلالها بالمنازلات الثلاث التي شارك فيها, أمام على التوالي, رولاند هاوثورن (أمريكا) وغافيلان لورانزو لويس (أسبانيا) وشرزود ناموزوف (أوزباكستان).

وعن هذا التتويج قال المدرب الوطني ندير بلعربي لواج " نتيجة إسحاق تؤكد بأنه رياضي يملك مؤهلات كبيرة وتحسن مستواه كثيرا. كما يؤكد ذلك أيضا أنه بتكفل في المستوى وعلى كل الاصعدة به وبالعديد من المصارعين مثله, يملك للجزائر أن تتوج بتشريفات أخرى مستقبلا, إذا طبعا كانت هناك إمكانيات ومشاركات عديد في الدورات الدولية للاتحاد الدولي".

ومن شأن هذا الانجاز أن يسمح لإسحاق أولد قويدر من حصد نقاط عديد في الترتيب المقبل للاتحاد الدولي لرياضيات ناقصي البصر والتي تقربه شيئا ما من التأهل إلى برالمبياد باريس, خاصة وأن المصارع الجزائر كان قد تغلب في مود برمنغهام على الثاني في الترتيب العالمي (دافييد خورافا) والثالث (غافيلان لوزانو) والخامس (شرزود).

وبالإضافة إلى هذا, أن صاحب المركز الأول في الترتيب العالمي, البرازيلي دا سيلفا ثييغو اكتفى بالصف التاسع في الموعد العالمي, نفسه نفس الكوري لي مين جايي (الرابع عالميا), والذي أخذ المركز التاسع أيضا ببرمنغهام .

هي مؤشرات تصب كلها في صالح أولد قويدر لإضافة مزيدا من النقاط والرفع اكثر من معنوياته, وهو نفس الامر بالنسبة لزميله في الفريق الوطني, عبد الرحمان شتوان (جي1 فئة أكثر من 90كلغ) الذي ختم منافسته في المرتبة السابعة.

المصارع عبد الرحمان شتوان استهل مشواره بانتصار على اليوناني باراكريستوس في الدور الاول, غير أنه انهزم في ربع النهائي أمام الهام زاكيياف (أذربيجان) صاحب فضية الالعاب, خلف البرازيلي ويليان أوروجو وأمام التركي أونير تاستان والمولدافي إيون بازوك.

وبعدما تم استدراكه, اكتفى المصارع الجزائري بانتصار واحد على الهولندي كنيف, قبل أن ينهزم أمام الفرنسي غراندي الذي اعتاد شتوان التفوق عليه في مختلف المنافسات التي التقيا خلالها.

وحول تقييمه لمردود مصارعيه في الالعاب العالمي ببرمنغهام-2023, قال المدرب الوطني ندير بلعربي لواج: " بدون مجاملة أن مرتاح عموما لنتائج مصارعينا اللذين أبليا بلاء حسنا في المنافسة. فبالمقارنة مع التحضيرات التي استفادا منها, لم أكن أنتظر عودة مصارعينا بميدالية برونزية ومرتبة سابعة أمام منافسين يعرفونهم جيدا ودائمي الحضور في المنافسات الدولي رفيعة المستوى منها مؤخرا بطولة قارية خاصة بهم".

و أضاف :" فالنقص في التحضير (تربصات قليلة) وغيابهما عن الدورات الدولية كانت آثاره واضحة في مردود رياضيينا اللذين لم يخبوا رغم ذلك. لكن ارتياحي الآخر, هو أن مصارعينا تفادوا الاصابات وهو أمر مهم جدا فيما ماتبقى من مشوارهما نحن الصراع من أجل التأهل إلى موعد باريس البرالمبي الذي بدوره لن يكون ممكنا إلا بتكفل أحسن مما كان والحضور الدائم فيما ما تبقى من المنافسات المؤهلة".

وفي غياب بطولة إفريقية في الجيدو لذوي الاحتياجات الخاصة على غرار ما هو معمول به في بقية القارات, بات من المحتوم أن يكتفي مصارعينا بالمشاركة فيما تبقى من منافسات الجائزة الكبرى للهيئة الدولية من أجل حصد النقاط والتنافس على التأشيرات الموضوعة من أجل المشاركة في الموعد البرالمبي.

و يتبقى للمصارعين أربعة تجمعات كبرى أخرى (باكو مرتين) وألمانيا واليابان, ومن الضروري المشاركة فيها لان عكس ذلك سيضيع عليهما نقاطا مطروحة على المزاد و يقلل من حظوظهما في التأهل".

للتذكير أن التصفيات البرالمبية في رياضة الجيدو لذوي الاحتياجات الخاصة كان قد انطلقت في الفاتح سبتمبر من سنة 2022 (سنتين قبل الموعد البرالمبي-2024) وسيستمرون إلى غاية 24 يونيو المقبل. أكثر من 450 مصارع مصنفين على المستوى العالمي يتنافسون على 148 مكانة في الألعاب البرالمبية.

غير أن مشاركة الفئة النسوية لازالت متأخرة بالرغم من بعض التحسن.