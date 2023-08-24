كرة اليد/النسخة 30 للبطولة الافريقية للوسطيات: الجزائر تستهل المنافسة بمواجهة تونس يوم 8 سبتمبر

وستخوض الجزائر المنافسة في المجموعة الثانية إلى جانب مصر، مدغشقر، تونس ومالي. وستلاقي التشكيلية الوطنية نظيرتها من مالي يوم السبت 9 سبتمبر، قبل لقاء مصر (10 سبتمبر) ثم مدغشقر (11 سبتمبر).
وتعرف هذه البطولة (7-14 سبتمبر) مشاركة عشرة فرق تم توزيعها على مجموعتين والتي سيتأهل عنها الرائد والوصيف للدور نصف النهائي.
يذكر ان المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي من المنافسة القارية ستشارك في بطولة العالم 2024.
تركيبة المجموعتين:
المجموعة الأولى: أنغولا، غينيا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو، كينيا.
المجموعة الثانية: مصر، تونس، الجزائر، مدغشقر ومالي.
برنامج دور المجموعات:
الجولة الأولى (7 سبتمبر 2023):
كينيا - أنغولا (سا 00ر11)
مالي - مصر (سا 00ر13)
غينيا - جمهورية الكونغو (سا 00ر15)
تونس - مدغشقر (سا 30ر18)
الجولة الثانية (8 سبتمبر 2023):
جمهورية الكونغو - كينيا (سا 00ر11)
غينيا - كوت ديفوار (سا 00ر14)
مدغشقر - مالي (سا 00ر16)
تونس - الجزائر (سا 30ر18)
الجولة الثالثة (9 سبتمبر):
كوت ديفوار - كينيا (سا 00ر11)
مصر - مدغشقر (سا 00ر14
الجزائر - مالي (سا 00ر16)
أنغولا - جمهورية الكونغو (سا 30ر18)
الجولة الرابعة (10 سبتمبر)
غينيا - كينيا (سا 00ر11)
أنغولا - كوت ديفوار (سا 00ر14)
مصر - الجزائر (سا 00ر16)
مالي - تونس (سا 30ر18)
الجولة الخامسة (11 سبتمبر)
الجزائر - مدغشقر (سا 00ر11)
كوت ديفوار - جمهورية الكونغو (سا 00ر14)
غينيا - انغولا (سا 00ر16)
تونس - مصر (سا 30ر18).