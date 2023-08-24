الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا للأمم للسيدات: الجزائر تفوز على نيجيريا (3-1) و تنهي المنافسة في المركز الخامس

وكان المنتخب الجزائري الذي أقصي في الدور ربع النهائي أمام رواندا (2-3)، أنهى الدور الاول من المنافسة في المرتبة الثالثة للمجموعة الاولى بحصيلة ثلاثة انتصارات ضد كل من بوروندي (3-0) و مالي (3-0) و نيجيريا (3-2) مقابل خسارتين امام مصر و الكاميرون بنفس النتيجة (3-0) .
وبرمجت المباراة النهائية لنسخة الواحدة و العشرين اليوم الخميس (00ر18) بقاعة الرياضات بياوندي بين منتخب كينيا الساعي للحصول على لقبه العاشر و مصر الني سجلت عودة قوية في هذه المنافسة.
وتجمع المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز الثالث بين الكاميرون و رواندا.
وكانت الطبعة الاخيرة من البطولة الافريقية للأمم للسيدات للكرة الطائرة قد جرت في سبتمبر 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب الكاميروني على حساب كينيا.
النتائج الفنية لمباريات يوم الخميس:
- المركزان (7 - 8): أوغندا - المغرب 1-3 (24-26، 25-27. 26-24، 22-25)
- المركزان (5 - 6): الجزائر - نيجيريا 3-1 (25-18، 25-13، 26-24، 25-17)
- المركزان (3 - 4): رواندا - الكاميرون
-المباراة النهائية : مصر - كينيا (00ر18).