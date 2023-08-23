الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا للأمم للسيدات /مباريات ترتيبية: الجزائر تفوز  على أوغندا (3-0)

وسيلعب السداسي الجزائري مباراة ترتيبية ثانية من اجل المركزين (5-6) أمام الفائز من لقاء: نيجيريا - المغرب.
وستجرى مباراتا الدور نصف النهائي اليوم الاربعاء بين مصر و رواندا (سا 00ر16) من جهة, و الكاميرون (حامل اللقب منذ ثلاث طبعات) و كينيا (سا 00ر18) من جهة أخرى.
وبرمجت المباراة النهائية يوم الخميس بقاعة الرياضات بياوندي.
وكانت الطبعة الاخيرة من البطولة الافريقية للأمم للسيدات للكرة الطائرة قد جرت في سبتمبر 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب الكاميروني على حساب كينيا.
برنامج الدور نصف النهائي:
الاربعاء 23 اغسطس (الدور نصف النهائي):
- مصر - رواندا (00ر16)
- الكاميرون - كينيا (00ر18)
الخميس 24 اغسطس :
-المباراة النهائية و اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث.