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الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا للأمم للسيدات /مباريات ترتيبية: الجزائر تفوز  على أوغندا (3-0)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 14:36     الفئـة : رياضــة

ياوندي - تغلب المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (سيدات) على نظيره الأوغندي بنتيجة (3-0: 25-20, 25-23 و 25-17) في المباراة الترتيبية لنيل (المراكز 5 - 8) لبطولة افريقيا للأمم 2023  جمع بينهما اليوم الاربعاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندي التي تحتضن المنافسة من 15 إلى 25 أغسطس الجاري.

وسيلعب السداسي الجزائري مباراة ترتيبية ثانية من اجل المركزين (5-6) أمام الفائز من لقاء: نيجيريا - المغرب.

وستجرى مباراتا الدور نصف النهائي اليوم الاربعاء بين مصر و رواندا (سا 00ر16) من جهة, و الكاميرون (حامل اللقب منذ ثلاث طبعات) و كينيا (سا 00ر18) من جهة أخرى.

وبرمجت المباراة النهائية يوم الخميس بقاعة الرياضات بياوندي.

وكانت الطبعة الاخيرة من البطولة الافريقية للأمم للسيدات للكرة الطائرة قد جرت في سبتمبر 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب الكاميروني على حساب كينيا.

 

       برنامج الدور نصف النهائي:

 

الاربعاء 23 اغسطس (الدور نصف النهائي):

- مصر - رواندا (00ر16)

- الكاميرون - كينيا (00ر18)

 

الخميس 24 اغسطس :

 

-المباراة النهائية و اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث.

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الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا للأمم للسيدات /مباريات ترتيبية: الجزائر تفوز  على أوغندا (3-0)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 14:36     الفئـة : رياضــة   شارك

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