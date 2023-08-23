بارا-كانوي/بطولة العالم-2023: براهيم قندوز يتأهل إلى نصف النهائي

وقد احتل قندوز المركز الثالث في مجموعته التصفوية وينوي الذهاب بعيدا في المنافسة المؤهلة إلى الالعاب البرالمبية المنتظرة بباريس العام المقبل.
وتشارك الجزائر في موعد دويسبورغ بمنتخب الكانوي كاياك المشكل من سبعة رياضيين, أربعة في اختصاص "الكاياك" ورياضيين اثنين في اختصاص "الكانوي", منهم براهيم قندوز الذي يشارك في مسابقة "بارا-كانوي" لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحت عناية المدرب مالك عزاوون.
فأصاحب اختصاص "الكاياك" هم: ايوب حيدرة و رياض بن تواتي, وعرابي انفال وآية فرفاد وأما أصحاب اختصاص "الكانوي" هم سيد علي بلعيد ومحمد علي مرزوقي. ويتولى تمثيل الكانوي كايك الجزائري في هذا الموعد العالمي أربعة رياضيين في اختصاص "الكاياك " ورياضيين اثنين في اختصاصا الكانوي, بقيادة المدرب مالك عزاوون, حسب ما حرص الهيئة الفدرالية على توضيحه.
وعليه سيكون اختصاص الكاياك ممثلا بكل من أيوب حيدرة و بن تواني رياضي (ذكور) و العربي انفال و آية فرفاد عند الاناث, فيما سيمثل اختصاص الكانوي بلاعبين اثنين من فئة الذكور فقط هما سيد علي بلعيد و محمد علي مرزوقي.
وتحسبا لهذا الموعد العالمي, كانت التشكيلة الوطنية قد أجرت تربصا تحضيريا ل12يوما بداية شهر أغسطس بالمجر, خصص العمل فيه لإجراء آخر الرتوشات و معالجة النقائص قبل مونديال ديوسبورغ.