رابطة الأبطال-2023 للسيدات: آفاق غليزان في رحلة البحث عن بداية موفقة بالإسكندرية

وتدور المباراة الثانية للجولة الافتتاحية بين وادي دجلة المصري و الجمعية النسوية لسوسة التونسية.
أما الجولة الثانية المقررة يوم الأحد, فسيكون آفاق غليزان في مواجهة وادي دجلة المصري قبل أن يختتم الدورة يوم الاربعاء 30 أغسطس, لحساب الجولة الثالثة أمام الجمعية النسوية لسوسة التونسية.
و يشارك آفاق غليزان في هذه المنافسة التصفوية القارية للمرة الثالثة تواليا بعد فشله في الدورتين الأوليين الفارطتين.
و تأمل فتيات غليزان هذه المرة في محو النحس الذي ما فتئ يلاحقهن خاصة وأن الفريق حقق مشوارا باهرا على الساحة الوطنية بتتويجه باللقب الوطني للمرة الحادية عشرة في تاريخه, كما أن فرق دون 15 سنة و دون 17 سنة و دون 19 سنة توجت كلها بكأس الجزائر هذا الموسم.
و ستجرى المنافسة في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات, أيام 24 و 27 و 20 أغسطس بالملعب الدولي للإسكندرية (مصر) و النادي الذي يحتل المركز الأول في الترتيب النهائي يمثل المنطقة الأولى في المرحلة النهائية للنسخة الثالثة لرابطة الأبطال النسوية المقررة من 5 إلى 19 نوفمبر 2023 بكوت ديفوار.
و كان من المقرر أن تقام هذه الدورة بملعب ميلود هدفي بوهران قبل أن يتم نقلها الى الإسكندرية.
بالإضافة الي رباعي المنطقة الأولى, يشارك 33 ناديا آخر في تصفيات النسخة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات بهدف التأهل للمرحلة النهائية بكوت ديفوار. و قد استجابت الأندية 37 لشروط نظام الأرضية الخاصة بإجازات أندية الكاف .
برنامج الدورة التأهيلية:
الجولة الاولى : 24 أغسطس 2023
نادي آفاق غليزان (الجزائر) – نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)
نادي وادي دجلة (مصر) – الجمعية النسائية بسوسة (تونس)
الجولة الثانية: 27 أغسطس 2023
نادي وادي دجلة (مصر) – نادي آفاق غليزان (الجزائر)
الجمعية النسائية بسوسة (تونس) – نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)
الجولة الثالثة 30 أغسطس 2023
نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب) – وادي دجلة (مصر)
نادي افاق غليزان (الجزائر) – الجمعية النسائية بسوسة (تونس).