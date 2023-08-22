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ألعاب القوى/ بطولة العالم بودابست-2023:  سجاتي و مولى يتأهلان لنصف النهائي وقواند يقصى من المنافسة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 19:54     الفئـة : رياضــة

بودابست - تأهل العداءان الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 متر لبطولة العالم لألعاب القوى بودابست-2023 (19-27 أغسطس)، في حين أقصي مواطنهما محمد على قواند في نفس التخصص، عقب إجراء السباقات التصفوية اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المجرية بودابست.

ونجح نائب بطل العالم في تخصص 800 متر، جمال سجاتي، من انتزاع بطاقة تأهله إلى المربع الذهبي عقب احتلاله الصف الثاني للسباق التصفوي الثالث بتوقيت (1 د 47 ثا 87 ج) والذي كان بطيئا مقارنة ببقية السباقات. كما احتل مواطنه سليمان مولى المركز الثالث للسباق التصفوي السادس بزمن (1 د 45 ثا 76 ج).

بالمقابل، فشل العداء الصاعد محمد علي قواند في المرور إلى نصف النهائي بعدما اكتفى بالمرتبة السادسة للسباق التصفوي الأول بزمن (1 د 49 ثا 16 ج).

وتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للسباقات التصفوية السبعة، ناهيك عن أصحاب أحسن ثلاثة أرقام الثلاثة إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 متر المقرر إجراؤه يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 50ر19 بالتوقيت الجزائري.

من جانبه، اختتم ياسر محمد تريكي  مشاركته في مونديال المجر سهرة أمس الاثنين، باحتلاله الصف الخامس لنهائي مسابقة الوثب الثلاثي بفضل وثبته التي قدرت  ب 01ر17متر، وهي نتيجة بعيدة عن الوثبة التي كان قد توج بها بلقب الألعاب الرياضية العربية-2023 في يوليو المنصرم بالجزائر والتي قدرت ب 30ر17م. وفاز بذهبية الوثب الثلاثي في موعد بودابست، البوركينابي هيغ فابريس زانغو الذي توج باللقب العالمي بفضل وثبة قدرت ب 64ر17متر.

ومنذ مشاركتها الأولى في مونديال ألعاب القوى بهلسنكي (فنلندا) عام 1983، يضم سجل الجزائر 11 ميدالية ( 6 ذهبيات، فضيتان و 3 برونزيات).

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ألعاب القوى/ بطولة العالم بودابست-2023:  سجاتي و مولى يتأهلان لنصف النهائي وقواند يقصى من المنافسة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 19:54     الفئـة : رياضــة   شارك

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