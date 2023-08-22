تنس/دورة م. 15 بالمنستير (الجدول النهائي): تأهل الجزائري سمير حمزة رقيق للدور الثاني

تونس - تأهل لاعب التنس الجزائري سمير حمزة رقيق، اليوم الثلاثاء، للدور الثاني للدورة الدولية م.15 للتنس بالمنستير (تونس) الجارية من 21 إلى 27 أغسطس الجاري، بعد انسحاب منافسه الفرنسي ألكنسدر أوبريو في الشوط الثالث.

وكان اللاعب الفرنسي (24 سنة) قد فاز بالشوط الأول (6-1) قبل أن ينهزم في الشوط الثاني (2-6)، لينسحب اللاعب الفرنسي في الشوط الثالث بسبب إصابة كان يعاني منها والنتيجة كانت لصالح اللاعب الجزائري (1-0) .

وسيواجه رقيق في الدور المقبل، الفائز من اللقاء الذي سيجمع الفرنسي ماكسانس بوج بالأسترالي ماثيو دلافيدوفا، المصنف راس القائمة الخامسة.

ورصدت لهذه الدورة الجارية على ميادين صلبة، جوائز مالية مقدارها 15.000 دولار والتي تعرف مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين على غرار الجنوب الإفريقي آكريس فان فيك (المصنف 454 عالميا) و رأس القائمة الأولى في دورة المنستير.