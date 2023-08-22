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ألعاب القوى-الجزائر-مونديال-2023: تريكي ينهي مسابقة الوثب الثلاثي في الصف الخامس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 08:09     الفئـة : رياضــة
ألعاب القوى-الجزائر-مونديال-2023: تريكي ينهي مسابقة الوثب الثلاثي في الصف الخامس

بودابيست - إحتل الرياضي الجزائري ياسر محمد تريكي سهرة الإثنين الصف الخامس نهائي مسابقة الوثب الثلاثي لبطولة العالم لألعاب القوى-2023 التي تجري وقائعها بالملعب الوطني لمدينة بودابيست بالمجر (19-27 أغسطس)، وهي المسابقة التي توج بها البوركينابي هيغ فابريس زانغو الذي توج باللقب العالمي بفضل وثبة قدرت بـ64ر17م.

و نال تريكي الصف الخامس بفضل وثبته التي قدرت مسافتها بـ01ر17م, بعدا عن الوثبة التي كان قد توج بها بلقب الألعاب الرياضية العربية في يوليو المنصرم بالجزائر والتي قدرت بـ30ر17م.

و أكمل منصة التتويج العالمي لموعد بودابيست الكوبيان, لازارو مارتيناز (41ر17م) وكريستيان نابوليس (40ر17م).

هذا وستعرف منافسات اليوم الثلاثاء من بطولة العالم-2023, مشاركة الثلاثي الجزائري سليمان مولة وجمال سجاتي ومحمد علي قواند في تصفيات سبقا 800م على الساعة 20ر18 (بتوقيت الجزائر).

فمحمد قواند سيكون في المجموعة التصفوية الاولى من السبع المبرمجة, وسجاتي في تصفيات المجموعة الثالثة ومولة في المجموعة السادسة.

فكل مجموعة من المجموعات السبع ستعرف مشاركة تسعة عدائين كلهم عزم على اقتطاع المراتب الاولى المؤهلة إلى الدور نصف النهائي أو على الأقل الولوج ضمن أصحاب الأرقام الثلاثة التي تضاف إلى المتأهلين الأوائل الـ21.

و سيجرى الدورين نصف النهائيين يوم الاربعاء ابتداء من الساعة 50ر19 بتوقيت الجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أوت 2023 11:59
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ألعاب القوى-الجزائر-مونديال-2023: تريكي ينهي مسابقة الوثب الثلاثي في الصف الخامس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أوت 2023 08:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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