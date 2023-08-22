ألعاب القوى-الجزائر-مونديال-2023: تريكي ينهي مسابقة الوثب الثلاثي في الصف الخامس

اجتماع بريكس-افريقيا: المغرب يفشل في محاولته لإلغاء مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية -

السيدة مولوجي تشرف على افتتاح المدينة الترفيهية فنتازيا لاند -

تشييع جثمان العميد رشيد حراث بمقبرة العالية -

انطلاق أشغال قمة بريكس في دورتها ال15 بجنوب إفريقيا -

السيد بوغالي يستقبل بطهران من طرف الرئيس الإيراني -

وزير الصحة يستقبل سفير سلطنة عمان لدى الجزائر -

وزير الفلاحة يدعو إلى عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية -

السيد فايد يدعو أفراد الجالية الجزائرية في الخارج إلى المساهمة أكثر في جهود التنمية -

يوم مفتوح حول رحلة الأطفال في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتيك بجامعة الجزائر1 -

السيد بوغالي: زيارتي لإيران تؤكد المسار المشترك الذي يجمع بين البلدين -

بداري يعطي إشارة انطلاق عمل الشبكة الوطنية للحوسبة المكثفة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني -

الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر -

المهرجان الوطني للمسرح المدرسي: تتويج مدرسة عبد الرحمن الديسي من مستغانم بالجائزة الأولى -

وهران : زهاء 100 مشاركا في المسابقة الوطنية لجائزة أم سهام للقصة القصيرة -

مراد يسدي تعليمة للولاة من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن على مستوى المدارس الابتدائية -

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لإجبار الكيان الصهيوني على وقف إنتهاكاته -

إقبال لافت على الجناح الجزائري المنظم على هامش القمة ال15 لمنتدى بريكس -

حوادث المرور: وفاة 47 شخصا و جرح 2084 آخرين خلال أسبوع -

الجيدو لذوي الهمم/الالعاب العالمية: حصد أكبر عدد من النقاط والتأهل إلى برالمبياد-2024 -