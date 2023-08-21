كرة اليد /البطولة العربية الـ38 للأندية/: فوز وفاق عين التوتة على العربي الكويتي 27-25 

الرياض - تغلب نادي وفاق عين التوتة الجزائري لكرة اليد (رجال) على نادي العربي الكويتي بنتيجة (27-25)، الشوط الأول (15-14) اليوم الاثنين، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للبطولة العربية للأندية الـ38 الجارية من 16 إلى 27 أغسطس، بمدينة القطيف (العربية السعودية).

وفي اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، فاز الزمالك المصري على نادي الشعلة اليمني بنتيجة عريضة (51-14).

وعلى ضوء هذه النتائج، يختتم الفريق الجزائري الدور الأول في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط ما يرسم تأهله للدور ربع النهائي.

وكان وفاق عين التوتة قد سجل انهزامين متتاليين أمام الزمالك المصري (28-34) والهدى السعودي (22-26)، قبل أن يطيح بنادي الشعلة اليمني (40-17).

ولحساب الدور ربع النهائي، المقرر إجراؤه يوم الأربعاء، سيلاقي النادي الجزائري، وصيف المجموعة الأولى التي تضم أندية مضر السعودي، الكويت الكويتي، بنك الأهلي المصري، الجزيرة الإماراتي والحشد الرياضي العراقي.

وسيقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 2 أغسطس و النهائي يوم الأحد 27 أغسطس.

سيشارك المتوج بلقب هذه البطولة، في النسخة القادمة للكأس العالمية الممتازة 2023 "سوبر غلوب" المقررة في شهر ديسمبر المقبل بالعربية السعودية.

وجرت آخر نسخة للبطولة العربية للأندية في ديسمبر 2022 بتونس، حيث توج بلقبها الترجي الرياضي التونسي بعد فوزه في المباراة النهائية على الزمالك المصري (29-28).