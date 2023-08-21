الألعاب الأولمبية باريس/ملاكمة: "تلقينا الضوء الأخضر لمشاركة إيمان خليف في دورة داكار التأهيلية"

الجزائر - ستشارك الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية باريس-2024، المقررة بين 9-15 سبتمبر بداكار (السنغال)، عقب تلقي الضوء الأخضر من اللجنة الأولمبية الدولية، حسب ما أعلنه يوم الاثنين، الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري.

وعند نزوله ضيفا على فوروم تلفزيون الحياة أفاد برباري أنه "بعد عودة إيمان خليف من بطولة العالم في الهند تم إعداد ملف طبي متكامل يضم فحوصات أجريت هنا بالجزائر وأخرى في الخارج وتم إرساله للجنة الأولمبية الدولية وعلى إثره تلقينا الضوء الأخضر لتكون حاضرة في موعد داكار التأهيلي. كل هذه الإجراءات من أجل دعم البطلة للمشاركة في أحسن الظروف".

وأضاف: "الاحترازات موجودة في كل الرياضات فكل منافس يسعى لتوظيفها إن كانت لديه حجة من أجل إقصاء خصمه وهذا أمر مشروع. الأكيد أن كل رياضي وفي جميع الاختصاصات يخضع لرقابة طبية ورقابة ضد المنشطات وهي ممارسات متداولة في رياضة المستوى العالي، ولهذا عليه أن يكون مستعدا لكل الاحتمالات".

وتم استبعاد إيمان خليف في شهر مارس 2023 من نهائي بطولة العالم للملاكمة للسيدات بنيودلهي (الهند)، من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للملاكمة لأسباب "طبية".

وشدد برباري في خضم حديثه أن "الأهم حاليا هو أن تكون الرياضية جاهزة خاصة بعد تلقيها لضربة نفسية قاسية خلال الأزمة التي عاشتها في البطولة العالمية، ثم عادت بفضل دعم كل الأطراف والجمهور الجزائري إلى المنافسة وتحصلت على ذهبية في الألعاب الرياضية العربية بالجزائر-2023".

وتابع: "البطلة إيمان خليف لم تتوقف عن التحضير واللجنة الأولمبية تشرف على تحضيراتها على جميع المستويات سواء ماديا وإداريا ومعنويا وتقنيا، حيث تحضر حاليا مع المنتخب الوطني للمشاركة في دورة بإيطاليا ستكون محطة إعدادية لبطولة داكار المؤهلة لأولمبياد باريس-2024، لتدخل بعدها في حال التأهل في آخر مرحلة إعدادية للمشاركة في موعد باريس ونتمنى لها التوفيق وإسعاد الجمهور الجزائري".

وأفاد برباري أن اللجنة الأولمبية تعول على مجموعة من الرياضيين و تحرص على توفير كل الإمكانيات لهم والعمل على إيصالهم في أحسن الظروف من أجل التألق في باريس-2024، من بينهم البطلة المتوسطية إيمان خليف، التي "وضعها ضمن المستوى الأول بمعية عناصر ألعاب القوى المرشحين بقوة لإهداء الجزائر ميداليات أولمبية".