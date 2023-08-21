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اتحاد البحر الأبيض المتوسط لألعاب القوى: انتخاب الجزائري ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أوت 2023 17:40     الفئـة : رياضــة
اتحاد البحر الأبيض المتوسط لألعاب القوى: انتخاب الجزائري ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي

بودابست - انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم الاثنين بالعاصمة المجرية بودابست على هامش البطولة العالمية.

وفي تصريح للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى شكر ياسين لوعيل، ممثلي الإتحادات المتوسطية على الثقة التي وضعوها في شخصه كما قدم جزيل الشكر للعيد بسو، العضو الفعال في الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، الذي رافقني في هذه الجمعية العامة الانتخابية، ومن خلالها تمكنا من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي.

يذكر أن ياسين لوعيل عضوا أيضا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لألعاب القوى منذ يونيو 2022 خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت بمدينة جدة السعودية.

ويترأس ياسين لوعيل الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى منذ 24 فبراير 2021.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أوت 2023 08:50
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اتحاد البحر الأبيض المتوسط لألعاب القوى: انتخاب الجزائري ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أوت 2023 17:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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