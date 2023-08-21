الألعاب الأولمبية باريس-2024 : "نعول على ثمانية رياضيين لتحقيق ميداليات أولمبية" (خير الدين برباري)

الجزائر - أكد الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، اليوم الاثنين بالجزائر، أنه يعول على ثمانية رياضيين لتحقيق ميداليات في الألعاب الأولمبية باريس-2024.

وعند نزوله ضيفا على فوروم تلفزيون الحياة أفاد برباري أن اللجنة الأولمبية تعول على مجموعة من الرياضيين و تحرص على توفير كل الإمكانيات لهم والعمل على إيصالهم في أحسن الظروف من أجل التألق في باريس-2024.

وقال برباري الذي يرأس ايضا الاتحادية الجزائرية للدراجات: "توقعاتنا موزعة على ثلاثة مستويات لنيل الميداليات في موعد باريس-2024، المستوى الأول يضم عناصر ألعاب القوى حيث نطمح لنيل ميدالية بواسطة أحد الأبطال الثلاثة في اختصاص 800 متر سواء سليمان مولى، جمال سجاتي او محمد علي قواند، ناهيك عن ياسر تريكي في الوثب الثلاثي. فمنطقيا جميعهم يمتلكون أرقاما تسمح لهم بالتنافس على منصة التتويج الأولمبي. بالإضافة إلى الملاكمة إيمان خليف التي لديها كل المقومات لتكون بطلة أولمبية تشرفنا بسماع النشيد الوطني في باريس".

وأضاف: "المستوى الثاني وضعنا فيه البطل الواعد في الجيدو دريس مسعود الذي فاز منذ أيام بفضية دورة زغرب، فبالنظر إلى سنه (20 عاما) يوجد في نسق تصاعدي والاتحادية ترافقه حيث يحضر حاليا في نادي باريس سان جيرمان بمعية ثلة من الرياضيين العالميين وكلكم تعرفون المستوى العالي للجيدو الفرنسي. المستوى الثالث يشمل المصارع بشير سيد عزار (مرتبة خامسة في طوكيو) والرباع وليد بداني (منصة تتويج عالمي)، اللذان يمتلكان إمكانيات تخول لهم تحقيق نتائج إيجابية إن بلغا الجاهزية المطلوبة ولم يتعرضا للإصابات".

وأكد خير الدين برباري أن اللجنة الأولمبية تسعى الى تأهيل أكبر عدد ممكن من الرياضيين إلى أولمبياد باريس-2024 والذي يعتبر في حد ذاته نتيجة إيجابية في بعض التخصصات، ومن المنتظر أن يضم الوفد الجزائري حوالي 30 رياضيا، حسب توقعات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، سعيا منها "لنسيان نكسة" دورة طوكيو.

وفي رده عن سؤال حول حظوظ الجزائر في الموعد الأولمبي المقبل، تحدث برباري بواقعية كبيرة قائلا: "يجب أن نكون صرحاء مع الجمهور الرياضي، الجزائر تمتلك إمكانية تحقيق ميداليات دولية وأولمبية في بعض التخصصات فقط، فلا نستطيع الطلب من رياضة ليس لها تواجد في المستوى الدولي أن تحقق ميدالية أولمبية، هذا أمر غير منطقي، وذلك على غرار ما يحدث في العالم"، مستشهدا بدول كبرى تمتلك الإمكانيات ولا تستثمر في بعض الرياضات لأنها لا تدخل في ثقافتها".

وذكر ذات المسؤول أن الجزائر ومنذ الاستقلال تحصلت على 17 ميدالية أولمبية منها 5 ذهبيات لأن أقوياء العالم يتنافسون في مثل هذه المواعيد. لدينا تفوق تاريخي وثقافة في بعض التخصصات الرياضية وهي ألعاب القوى والجيدو والملاكمة وصراحة أنتظر الميداليات الأولمبية من هذه الرياضات وإن تحصلنا على ميداليات في رياضات أخرى ستكون مفاجأة".

للتذكير أن الوفد الرياضي الجزائري الذي كان متكونا من 39 رياضيا في 14 تخصصا قد أخفق في دورة طوكيو-2020 (أجلت لـ2021) اخفاقا كبيرا باستثناء اختصاصي الوثب الثلاثي، ياسر محمد تريكي و الملاكمة إيمان خليف اللذين تألقا باحتلال المركز الخامس في منافستهما، بينما احتل المصارع بشير سيد علي عزارة (24 سنة) المركز السابع في منافسة المصارعة الإغريقية الرومانية.