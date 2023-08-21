الباورلفتينغ/بطولة العالم 2023: الرباع شمس الدين بودراع يفتتح المشاركة الجزائرية يوم الثلاثاء

الجزائر - سيفتتح الرباع شمس الدين بودراع (أواسط) المشاركة الجزائرية في البطولة العالمية للباور ليفتينغ (الحمل بالقوة) لذوي الاحتياجات الخاصة، يوم غد الثلاثاء بدبي (22-30 أغسطس) والمؤهلة للالعاب البرالمبية المقبلة بباريس-2024، بعد انعقاد الاجتماع التقني أمس الاحد بحضور ممثلي الدولة الثمانين الحاضرة بأبرز رياضييها.

وسيدخل شمس الدين بودراع المنافسة في وزن 49 كغ (صنف الاواسط) إلى جانب 13 رياضي أجنبي آخر. وسيكون الكل في حصة الوزن المقررة مساء اليوم الاثنين لتأكيد أوزانهم، ويوم غد الثلاثاء سيكون الكل على منصة المنافسة حيث سيحاول الجزائري التنافس مع رياضيين آخرين جاؤوا لهدف واحد تحقيق أحسن الرفعات التي تمكنهم من التتويج وحصد النقاط، في آخر بطولة عالمية قبل الموعد البرالمبي.

وبمجموع سبعة رياضيين منهم فتاتين وواحد من فئة الاواسط، تنوي رياضة الباورليفتينغ الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ترك بصمتها على الموعد العالمي لمدينة دبي الذي جلب إليه مشاركة قياسية بحضور حوالي 1600 رياضي ورياضية.

وعلى حد تفسير المدرب الوطني محمد صالح بن عطة، فإن " موعد دبي يكتسي أهمية بالغة، ليس فقط لانه بطولة عالمية، لكن وبالخصوص أنه منافسة مؤهلة إلى الموعد البرالمبي.

ولتحقيق هذا المبتغى، تنقل العديد من أبطال العالم والبرالمبيين إلى عين المكان لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط الإضافية لضمان مكان لهم في موعد باريس-2024".

وبعد مشاركة شمس الدين بودراع، ستدخل بقية العناصر الوطنية المنافسة تبعا إلى غاية يوم 29 أغسطس، ومن بينهم صاحب برونزية الالعاب البرالمبية الاخيرة بطوكيو، الحسين بالطير الذي سيدخل المنافسة يوم السبت 26 أغسطس، جنبا إلى جنب مع مواطنته نصيرة مرار (79كغ).

برنامج الرباعين الجزائريين بالتوقيت الجزائري:

الثلاثاء 22 أغسطس:

49كغ (00ر07): شمس الدين بودراع (49 كلغ)

الاربعاء 23 أغسطس:

49كغ (30ر06) : بيور حاج أحمد

الخميس 24 أغسطس:

45كغ (00ر13) : سميرة قريوة

السبت 26 أغسطس:

79كغ (10ر09) : نصيرة مرار

65كغ (00ر13): الحسين بالطير

الاثنين 28 أغسطس:

59كغ (30ر14) : خوجة أيمن

الثلاثاء 29 أغسطس:

88كغ (30ر10) : حاج علي محمد.