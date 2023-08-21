كأس الكونفدرالية /الدور التمهيدي الأول- ذهاب : النتائج الكاملة

الجمعة :
سينغيدا بيغ ستارز (تنزانيا) - جيكو (زنزيبار) 4-1
السبت :
آرتا سولار (جيبوتي) - هورسيد (الصومال) 3-0
كاكامينغا (كينيا) - الهلال (ليبيا) 0-0
غابورون (بوتسوانا) - إلجيكو بلوس (مدغشقر) 0-1
هايدوب (السودان) - المريخ جوبا (جنوب السودان) 0-1
بندل (نيجيريا) - اولمبي الشلف (الجزائر) 1-0
كانو سبور (غينيا الاستوائية) - مايسترو يونايتد (زامبيا) 1-1
آ س سي كارا (طوغو) - آماديو جيكانو (كوت ديفوار) 0-1
ميلو (غينيا) - دريم (غانا) 1-1
ودادية الجمارك (موريتانيا) - أكاديمية سوار (غينيا) 2-2
فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) - بال لوميار (جزر القمر) انسحاب بال لوميار لأسباب مالية
سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) - يونغ بوفالوز (اسواتيني) (أجل)
الجمارك (النيجر) - كالون (سيراليون) (اجل)
الأحد 20 أغسطس:
باهير دار سيتي (اثيوبيا) - آزام (تنزانيا) 2-1
لوبيتو (انغولا) - لاباس (السيشل) 2-1
أولمبي باجة (تونس) - أبو سليم (ليبيا) 0-1
واتانغا (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي) 1-3
كازا سبور زيغنشور (السنغال) - ايتوال فيلانت (بوركينافاسو) 1-1
الفتح الرباطي (المغرب) - لوتو (البنين) 3-0
حي العرب (السودان) - إيغل نوار (البورندي) (انسحاب حي العرب)
ملاحظة: تجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أغسطس .