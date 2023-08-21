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كأس الكونفدرالية /الدور التمهيدي الأول- ذهاب : النتائج الكاملة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أوت 2023 10:37     الفئـة : رياضــة
كأس الكونفدرالية /الدور التمهيدي الأول- ذهاب : النتائج الكاملة

الجزائر - النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الأول الخاص بمنافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم (كاف) التي جرت أيام الجمعة، السبت و الأحد  :

 

الجمعة :

سينغيدا بيغ ستارز (تنزانيا) - جيكو (زنزيبار)            4-1

 

السبت :

آرتا سولار (جيبوتي) - هورسيد (الصومال)               3-0

كاكامينغا (كينيا) - الهلال (ليبيا)                              0-0

غابورون (بوتسوانا) - إلجيكو بلوس (مدغشقر)           0-1

هايدوب (السودان) - المريخ جوبا (جنوب السودان)      0-1

بندل (نيجيريا) - اولمبي الشلف (الجزائر)                  1-0

كانو سبور (غينيا الاستوائية) - مايسترو يونايتد (زامبيا) 1-1

آ س سي كارا (طوغو) - آماديو جيكانو  (كوت ديفوار)  0-1

ميلو (غينيا) - دريم (غانا)                                      1-1

ودادية الجمارك (موريتانيا) - أكاديمية سوار (غينيا)      2-2

فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) - بال لوميار (جزر القمر)   انسحاب بال لوميار لأسباب مالية

سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) - يونغ بوفالوز (اسواتيني) (أجل)

الجمارك (النيجر) - كالون (سيراليون)                            (اجل)

 

الأحد 20 أغسطس:

باهير دار سيتي (اثيوبيا) - آزام (تنزانيا)  2-1

لوبيتو (انغولا) - لاباس (السيشل)           2-1

أولمبي باجة (تونس) - أبو سليم (ليبيا)     0-1

واتانغا (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي)   1-3

كازا سبور زيغنشور (السنغال) - ايتوال فيلانت (بوركينافاسو)    1-1

الفتح الرباطي (المغرب) - لوتو (البنين)     3-0

حي العرب (السودان) - إيغل نوار (البورندي)  (انسحاب حي العرب)

ملاحظة: تجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أغسطس .

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الكونفدرالية /الدور التمهيدي الأول- ذهاب : النتائج الكاملة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أوت 2023 10:37     الفئـة : رياضــة   شارك

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