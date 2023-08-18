الكرة الطائرة /البطولة الإفريقية للأمم-2023 /سيدات : الجزائر تفوز على مالي (3-0)

ياوندي - تغلب المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (سيدات) على نظيره المالي بنتيجة (3-0) لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للبطولة الإفريقية للأمم-2023 اليوم الجمعة العاصمة الكاميرونية, ياوندي التي تحتضن المنافسة من 15 إلى 25 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي (25-10, 25-07 و 25-12).

هذا الفوز هو الثاني للسداسي الجزائري بعد المسجل أمس الخميس على بوروندي (3-0) مقابل هزيمة واحدة أمام مصر (0-3).

وفي وقت سابق من اليوم,تغلبت نيجيريا على بوروندي (3-0) على أن تقام لاحقا المباراة الأخيرة للمجموعة بين مصر و الكاميرون (00ر18).

وفي الترتيب المؤقت للمجموعة,تحتل الكاميرون و مصر صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين أمام نيجيريا و الجزائر (6 ن - 3 م) بينما يتذيل الترتيب منتخبا مالي و بوروندي بدون رصيد.

وتجرى مباريات الجولة الرابعة يوم غد السبت على النحو التالي: مالي – بورندي (00ر12), نيجيريا - مصر (00ر13) والكاميرون - الجزائر (00ر18).

وحسب صيغة المنافسة تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور ربع النهائي, بينما تتنافس المنتخبات الأخرى على المراتب الترتيبية (9 إلى 12).

و تقام كل مباريات البطولة الإفريقية بالقاعة المتعددة الرياضات بياوندي. و تضم المجموعة الثانية منتخبات كينيا و المغرب ورواندا و أوغندا و بوركينا فاسو و الليزوتو.

للتذكير, توج منتخب الكاميرون بلقب نسخة 2021 التي جرت برواندا أمام كينيا.