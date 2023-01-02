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الكرة الطائرة/البطولة الإفريقية للأمم-2023: فوز المنتخب الجزائري على بوروندي (3-0)

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 14:23     الفئـة : رياضــة
الكرة الطائرة/البطولة الإفريقية للأمم-2023: فوز المنتخب الجزائري على بوروندي (3-0)

ياوندي - تغلب المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (سيدات) على نظيره البوروندي بنتيجة (3-0) لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة الإفريقية للأمم-2023 اليوم الخميس بالعاصمة الكاميرونية, ياوندي التي تحتضن المنافسة من 15 إلى 25 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي (25-6, 25-13 و 25-11).

وخلال الجولة الافتتاحية للمنافسة التي جرت يوم أمس الاربعاء, انهزم السداسي الجزائري أمام مصر بنتيجة (0-3).

وتجري يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثالثة على النحو التالي نيجيريا - بورندي (00ر12), الجزائر - مالي (00ر16) و مصر - الكاميرون (00ر18).

و لحساب نفس المجموعة, فازت مصر على مالي 3-0 (25-10 ,25-9 و 25-6), فيما تجري المباراة الأخيرة لنفس المجموعة بين الكاميرون (البلد المنظم و حامل الكأس للنسختين الأخيرتين) و نايجيريا مساء اليوم الخميس (00ر18).

بعد هذه الجولة, تتصدر مصر الترتيب المؤقت للمجموعة برصيد 6 نقاط, أمام الكاميرون و نيجيريا و الجزائر ب3 نقاط , بينما يتذيل ترتيب المجموعة منتخبا مالي و بوروندي بدون رصيد).

وحسب صيغة المنافسة تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور ربع النهائي, بينما تتنافس المنتخبات الأخرى على المراتب الترتيبية (9 إلى 12).

و تجري كل مباريات البطولة الإفريقية بالقاعة المتعددة الرياضات بياوندي. و تضم المجموعة الثانية منتخبات كينيا و المغرب ورواندا و أوغندا و بوركينا فاسو و اللوزوتو.

للتذكير, توج منتخب الكاميرون بلقب نسخة 2021 التي جرت بروندا أمام كينيا.

آخر تعديل على الخميس, 17 أوت 2023 15:47
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الكرة الطائرة/البطولة الإفريقية للأمم-2023: فوز المنتخب الجزائري على بوروندي (3-0)
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 14:23     الفئـة : رياضــة   شارك

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