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الدراجات: الرياضيان حمزة عماري وعبد الكريم فركوس يلتحقان بالمركز العالمي للاتحاد الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 12:40     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تم قبول التحاق الدراجين الجزائريين حمزة عماري وعبد الكريم فركوس بالمركز العالمي للاتحاد الدولي، حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية للدراجات اليوم الخميس في موقعها الرسمي.

الدراج حمزة عماري (21 سنة) الذي كان قد احتل المركز الـ31 في السباق على الطريق لفئة أقل 23 سنة (رجال) في البطولة العالمية الأخيرة بإسكتلندا، يتواجد ضمن العشرة الأوائل في ترتيب الاتحاد الإفريقي للدراجات. وقد كان قد توج بطواف سوريا الدولي.

هذا وشاركت الجزائر بمجموع 15 دراج في مونديال-2023 باسكتلندا، 13 عنصرا في سباقات على الطريق واثنين في سباقات على المضمار.

وبالإضافة إلى حمزة عماري والاخوة فركوس (عبد الكريم وأيوب) في فئة أقل من 23 سنة، كانت رياضة الدراجات الجزائرية ممثلة أيضا بـ: ياسين حمزة و يوسف رقيقي (نخبة - رجال)، رياض بختي، بشير شنافي، منير العلوي، نصر الله السمياني، أنس رياحي وجواد نهاري (أواسط - ذكور).

لدى الإناث، شاركت الجزائر برياضيتين فقط وهما ملاك مشاب (أوسط - إناث) ونسرين حويلي (أقل من 23 سنة - إناث).

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الدراجات: الرياضيان حمزة عماري وعبد الكريم فركوس يلتحقان بالمركز العالمي للاتحاد الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 12:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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