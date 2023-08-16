رابطة أبطال إفريقيا: النادي الرياضي القسنطيني يراهن على تشكيلته الجديدة للفوز على النجم الساحلي التونسي

قسنطينة - سيراهن النادي الرياضي القسنطيني على تشكيلته الجديدة و أفضلية اللعب على أرضيته و أمام أنصاره من أجل الفوز على النجم الساحلي التونسي خلال مباراة ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة سهرة يوم الجمعة المقبل بملعب الشهيد حملاوي.

و في تصريح لوسائل الإعلام خلال الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة التي تسبق هذه المقابلة، أكد مدرب النادي الرياضي القسنطيني، ليامين بوغرارة، أنه "سيعتمد على التشكيلة الجديدة لفريقه الذي تم تدعيمه خلال فترة الميركاتو الصيفي، وسأعمل على دمج المستقدمين الجدد باللاعبين الموهوبين والمخضرمين لخوض هذه المقابلة بفريق قوي ومتوازن، وذلك بهدف تعزيز فرصنا في الفوز على النجم الساحلي التونسي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا". و أضاف بوغرارة أن "النادي الرياضي القسنطيني قد تمكن من استقدام و تأهيل خمسة لاعبين جدد ذوي خبرة و آخرين ذوي مهارات فنية وذلك في وقت قياسي"، مشيرا إلى أن "الطاقم الفني قد عمل على تعزيز القدرات البدنية لدى اللاعبين الموجودين ضمن صفوف النادي و ذلك بعد أن تم برمجة تربصين تحضيريين و عدة مباريات تطبيقية".

و بالإضافة إلى تحضير التشكيلة الجديدة، فقد لعب الجهاز الفني كذلك دورا هاما في إقحام عدة لاعبين شباب من فريق الرديف الذين سيشكلون جزءا من التشكيلة الأساسية في المستقبل.

و أفاد مدرب "السنافر" أن الطاقم الإداري للنادي القسنطيني يعمل وفق رؤية استراتيجية في التعامل مع التحديات الرياضية والمالية التي تواجه النادي لتحقيق الأهداف المحددة. و ذكر المدرب بوغرارة أن دور أنصار شباب قسنطينة "لا يقتصر على المباريات فقط، بل يمتد أيضا إلى مجتمعهم المحلي، فهم يشاركون في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي، ويسعون لدعمه في أحلك الأوقات"، مضيفا بأن "هذا الجمهور يمثل رمزا للوفاء والتفاني، و يشكل عنصرا أساسيا في نجاح الفريق ويعزز الروح الرياضية في المدينة والمنطقة ككل".

للإشارة، فقد أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة النادي الرياضي القسنطيني والنجم الساحلي للحكم المصري إبراهيم نور الدين بمساعدة مواطنيه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي, في حين سيكون محمد معروف من مصر كذلك حكما رابعا.