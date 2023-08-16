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ألعاب القوى/مونديال2023 - المنتخب الجزائري: انتقال الفوج الأول من الرياضيين الجزائريين إلى المجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 16:04     الفئـة : رياضــة
ألعاب القوى/مونديال2023 - المنتخب الجزائري: انتقال الفوج الأول من الرياضيين الجزائريين إلى المجر

الجزائر- انتقل الفوج الأول للمنتخب الجزائري لألعاب القوى المشارك في البطولة العالمية (19 - 27 أغسطس) بالمجر, اليوم الاربعاء إلى العاصمة المجرية بودابست, حسبما علمت واج لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

و حسب نفس المصدر," يتكون الفوج الأول من رياضيين اثنين وهما هشام بوحنون (الوثب العالي) ومحمد علي قواند (800 متر) المصحوبين بمدربيهما محمد زروقي ورضا عبد النوز".

و تضيف الاتحادية الجزائرية: " بالنسبة للعدائين الآخرين المتأهلين لمونديال-2023,من بينهم سليمان مولة (800 م) وجمال سجاتي (800 م),و العربي بورعدة (عشاري), وياسر محمد تريكي (الوثب الثلاثي) فسيتحولون مباشرة إلى بودابست, انطلاقا من أماكن اجراء تحضيراتهم".

ومن أجل مضاعفة حظوظهم في تحقيق نتائج جيدة, فضل العداؤون المذكورون وضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتهم ببعض المدن الأوروبية.

و على سبيل المثال, يتواجد المختص في العشاري, العربي بورعدة حاليا بمركز التدريب بمانيهايم (ألمانيا) تحت إشراف مدربه محمد حسين.

وتنعقد آمال الجزائر في مونديال-2023 على عدائي المسافات نصف الطويلة, جمال سجاتي و سليمان مولة و أيضا على ياسر محمد الطاهر تريكي في الوثب الثلاثي, صاحب إنجاز 32ر17 متر.

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ألعاب القوى/مونديال2023 - المنتخب الجزائري: انتقال الفوج الأول من الرياضيين الجزائريين إلى المجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 16:04     الفئـة : رياضــة   شارك

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