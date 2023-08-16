المنافسات الإفريقية ما بين الأندية: شباب قسنطينة وجمعية الشلف لأخذ الأسبقية قبل مقابلتي العودة

الجزائر - سيدخل ممثلا الكرة الجزائرية في المنافستين الإفريقية لأندية كرة القدم، رابطة الأبطال بالنسبة لشباب قسنطينة وكأس الكونفدرالية الإفريقية فيما يخص جمعية أولمبي الشلف، غمار المنافسة يومي الجمعة والسبت بمناسبة اجراء مباريات الدور التمهيدي الأول (ذهاب) التي تشمل أيضا كم هائل من المباريات التي ستلعب على مدى ثلاثة أيام وعبر كامل ربوع القارة السمراء.

ففيما يخص التمثيل الجزائري لمنافستين هذا الموسم 2023-2024، سيواجه فريق شباب قسنطينة، وصيف بطولة الرابطة الجزائرية الأولى، منافسا من العيار الثقيل في الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا، حيث سيستضيف بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، النجم الساحلي التونسي الذي استعاد لقب البطولة التونسية بعد سبعة مواسم عجاف.

وسيسجل الشباب القسنطيني بالمناسبة عودته لمنافسة رابطة الأبطال بعد خمسة مواسم من الغياب، وكله أمل في تحقيق نتيجة مرضية أمام أنصاره في انتظار مباراة الإياب الحاسمة بملعب سوسة يوم 26 أغسطس.

لاعبو المدرب ليامين بوغرارة الذي جددت الإدارة فيه الثقة لمواصلة مشواره مع الفريق، يتحتم عليهم الحال الظهور بوجه جيد بهدف تحقيق الأسبقية والتأهل للدور التمهيدي الثاني.

و على غرار كل أندية قسم النخبة وبغرض أداء موسم ممتاز على كل الأصعدة، تدعم شباب قسنطينة بخدمات عدة لاعبين يتقدمهم الهداف الأسبق للبطولة الوطنية، عبد النور بلحسيني الذي غادر النادي الإفريقي التونسي، والحارس زكريا بوحلفاية (وفاق سطيف سابقا).

وسيدير الداربي المغاربي المثير بين شباب قسنطينة والنجم الساحلي التونسي، طاقم تحكيم مصري يقوده إبراهيم نور الدين و بمساعدة أحمد توفيق طالب و يوسف البساتي.

هذا أما الممثل الثاني للجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، فريق شباب بلوزداد فسيكون معفى من الدور التمهيدي الاول.

وفي منافسة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم، فسيكون الممثل الجزائري الثاني في المنافسة نادي جمعية أولمبي الشلف، المتوج بكأس الجزائر للموسم، 2022-2023، في مهمة رفع التحدي أمام نادي بندل النيجيري أنسورانس بملعب ساموال أوقبيموديا ببنين سيتي.

وتحت إشراف المدرب الجديد عبد القادر يعيش، سيكون "الشلفاوة" مطالبين بحسن تسيير المباراة الأولى أمام تشكيلة عنيدة التي أنهت المرحلة الأولى في صدارة المجموعة الأولى.

وباستطاعة جمعية الشلف، الاعتماد على هدافها المميز، محمد صويبح الذي أنهى الموسم كأحسن هداف للرابطة الأولى موبيلس رفقة محمد تومي برصيد 13 هدفا لكل منهما.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم من الطوغو بقيادة غناما أكليسو و بمساعدة مواطنيه كوملان دومينيو آديوتسو (مساعد أول) و كبيلافيا عبدو (مساعد ثان) بينما سيكون الطوغولي كواسي آتيكو آتيوقبي حكما رابعا.

أما اتحاد الجزائر، حامل الكأس الكونفديرالية، فقد أعفي من الدور التمهيدي الأول.

رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي الأول): برنامج مباريات الذهاب

الجمعة 18 أغسطس:

كا أم كا أم (زامبيا) - سان جورج (اثيوبيا) (00ر14)

شباب قسنطينة (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) (00ر20)

السبت 19 أغسطس:

جبل (جزر القمر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) (30ر13)

آ فريكان ستارز (ناميبيا) - ديناموس (زامبيا) (00ر14)

آ بي آر (رواندا) - غاديدكا (الصومال) (00ر14)

ريال باماكو (مالي) - كوتون سبورت (الكامرون) (00ر15)

بينجي (الغابون) - بومامورو (البورندي) (30ر15)

بو رانجرز (سيراليون)- ليسكر (ليبيريا) (00ر17)

نادي السلام (جنوب السودان) - الهلال (السودان) (00ر19)

الأحد 20 أغسطس:

غالاكسي (بوتسوانا) - فايبرز (اوغندا) (00ر14)

صونغو (الموزمبيق) - مامبا (اسواتيني) (00ر14)

آساس (جيبوتي) - يونغ آفريكانز (تنزانيا) (00ر15)

بريميرو آغوستو (انغولا) - فيتا كلوب (ج.د. الكونغو) (00ر15)

أوتوهو (الكونغو) - المريخ (السودان) (30ر15)

دراغون (غينيا الاستوائية) - بولاتز (مالاوي) (00ر16)

آسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب) (00ر16)

ميدياما (غانا) - ريمو ستارز (نيجيريا) (00ر16)

غارد (النيجر) - الجمارك (بوركينافاسو) (30ر16)

كوتون (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار) (00ر17)

حافيا كوناكري (غينيا) - جينيراسيون فوت (السينغال) (00ر17)

نواذيبو (موريتانيا) - اهلي طرابلس (ليبيا) (00ر17)

أهلي بنغازي (ليبيا) - اينييمبا (نيجيريا) (00ر18)

ملاحظة:تجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أغسطس.

كأس الكونفدرالية (الدور التمهيدي الأول): برنامج لقاءات الذهاب

الجمعة 18 أغسطس:

آرتا سولار (جيبوتي) - هورسيد (الصومال) (00ر14)

كاكامينغا (كينيا) - الهلال (ليبيا) (00ر14)

سينغيدا بيغ ستارز (تنزانيا) - جيكو (زنزيبار) (00ر14)

غابورون (بوتسوانا) - إلجيكو بلوس (مدغشقر) (00ر15)

السبت 19 أغسطس:

هايدوب (السودان) - المريخ جوبا (جنوب السودان) (30ر13)

فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) - بيل لوميار (جزر القمر) (00ر14)

سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) - يونغ بوفالوز (اسواتيني) (00ر14)

بندل (نيجيريا) - اولمبي الشلف (الجزائر) (00ر16)

كانو سبور (غينيا الاستوائية) - مايسترو يونايتد (زامبيا) (00ر16)

الجمارك (النيجر) - كالون (سيراليون) (30ر16)

آ س سي كارا (طوغو) - آماديو جيكانو (كوت ديفوار) (00ر17)

ميلو (غينيا) - دريم (غانا) (00ر17)

ودادية الجمارك (موريتانيا) - أكاديمية سوار (غينيا) (00ر18)

الأحد 20 أغسطس:

باهير دار سيتي (اثيوبيا) - آزام (تنزانيا) (30ر13)

لوبيتو (انغولا) - لاباس (السيشل) (00ر14)

حي العرب (السودان) - إيغل نوار (البورندي) (00ر16)

أولمبي باجة (تونس) - أبو سليم (ليبيا) (00ر16)

واتانغا (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي) (00ر17)

كازا سبوةر زيغنشور (السنغال) - ايتوال فيلانت (بوركينافاسو) (00ر18)

الفتح الرباطي (المغرب) - لوتو (البنين) (00ر21)

ملاحظة: تجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أغسطس.