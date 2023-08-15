الباورلفتينغ (بطولة العالم 2023) : الجزائر ممثلة بسبعة رياضيين منهم فتاتان بموعد دبي لذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر- يشارك المنتخب الوطني "للباور ليفتينغ" (الحمل بالقوة) لذوي الاحتياجات الخاصة بسبعة رياضيين منهم فتاتان و رياضي واحد من فئة الأواسط, في فعاليات البطولة العالمية للاختصاص المقررة في الفترة الممتدة من 22 إلى 30 أغسطس الجاري بالإمارات العربية المتحدة و المؤهلة للألعاب الاولمبية (باريس 2024), حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتكتسي هذه المنافسة الرياضة, -التي ستعرف مشاركة قياسية تفوق ال160 رياضي و رياضية يمثلون 79 دولة- أهمية كبيرة بالنسبة للرياضيين المشاركين باعتبار أنها ستكون الطريق الذي سيوصل أبطال العالم لهذه الفئة وفي هذا الاختصاص الى الالعاب الاولمبية المقبلة (باريس 2024) .

و عن مشاركة العناصر الوطنية في هذا الموعد التنافسي, أكد المدرب الوطني محمد صالح بن عطة أن المنتخب الوطني: "يسعى للحصول على أحسن نتائج ممكنة وان العناصر ستحرص على رفع التحدي واقتناص تأشيرة المشاركة في الاولمبياد", موضحا "أن رياضة الحمل بالقوة الجزائرية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بدأت تكسب مساحة لها على المستوى الدولي و منتخبنا الوطني بدأ يتدعم بعناصر جديدة ستساعده على تحقيق أحسن وأفضل النتائج في المستقبل".

وتحسبا لموعد دبي وقع اختيار الطاقم الفني الوطني على الرياضيين:

الحسين بالطير (65 كلغ), حاج علي محمد (88 كلغ), بيور حاج احمد (49 كلغ), خوجة ايمن (59 كلغ), سميرة قريوة (45 كلغ) ومحمد مرار نصيرة (79 كلغ) و لاعب فئة الاواسط شمس الدين بودراع (49 كلغ) .

وعن هذه التشكيلة المختارة, قال المدرب الوطني: " نعلق آمالا كبيرة على رياضيينا (...) لقد اعددنا سويا وبطريقة جيدة للمونديال الذي يحرص فيه أي رياضي على تقديم احسن ما عنده (...) الاكيد ان كل واحد منهم يمتلك من المؤهلات ما تجعله قادر على تحقيق مشاركة مشرفة وأهم من ذلك رفع الحمولة الجيدة وهو الأمر الذي لا يتسنى إلا بالتحلي بالتركيز اللازم على هدفه من البداية للنهاية ".

وبخصوص الإصابات التي كثيرا ما تكون هاجس كل رياضي ممارس لرياضة الحمل بالقوة, أبدى المدرب الوطني ارتياحه حيث أن عناصره تتمتع بكامل اللياقة البدنية باستثناء بعض العوارض التي لا تستدعي القلق و لا تحتاج سوى للمتابعة الجيدة".

من جهته, أكد قائد المنتخب, الحسين بالطير, صاحب برونزية الالعاب البرالمبية الاخيرة بطوكيو 2021, أن مهمة الجميع لن تكون باليسيرة على الاطلاق لان الامر يتعلق هنا ببطولة عالمية مؤهلة إلى اكبر محفل دولي وهو الالعاب الشبه اولمبية المقبلة (باريس 2024).

و أضاف ذات المتحدث: "اعتقد ان التنافس في موعد الإمارات العربية المتحدة سيكون شديد وقوي للغاية, لأنه بكل بساطة مؤهل للأولمبياد (...) لقد اعددنا العدة جيدا لهذه المنافسة تحت إشراف الطاقم الفني ونأمل أن تكلل كل المجهودات التي بذلنها بالنتائج المرجوة والمتمثلة أساسا في بلوغ العرس الاولمبي بباريس الذي يبقى الهدف الأول والأخير الذي يتمنى كل رياضي ان يكون حاضرا فيه ولو مرة واحدة في مشواره الرياضي".

وتجدر الإشارة أن بالطير الذي يحتل حاليا الصف الثالث في الترتيب العالمي, سيكون من ضمن الأسماء الثقيلة التي تشارك في موعد دبي رفقة كل من البطل الاولمبي المصري أسامة شريف (59 كلغ) والبطل الاردني في اولمبياد طوكيو 2020 , عمر قرادة (49 كلغ) و الاسطورة الامارتية محمد خميس خلف ( حامل لقبين اولمبيين) والذي سيتنافس هذه المرة في فئة (97 كلغ ذكور).

ومن المنتظر أن تتنقل البعثة الرياضية الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء الى الامارات العربية المتحدة بعد أن اختتمت يوم امس الاثنين تربصها ما قبل تنافسي الذي دام أسبوعا.

وبعين المكان ستجري المنتخبات المشاركة حصص تدريبية فيما ستعقد الاجتماعات التقنية عشية انطلاق المنافسات الرسمية المقررة بداية من 22 اغسطس بالنسبة لفئة الاواسط و 23 اغسطس بالنسبة للأكابر (اناث و ذكور) .