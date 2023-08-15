عملية التكفل بفريق مولودية وهران من طرف شركة "هيبروك" بلغت مراحلها الأخيرة

الجزائر - أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال استقباله يوم الاثنين لمجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، أن عملية التكفل بفريق مولودية وهران من طرف شركة "هيبروك"، فرع مجمع سوناطراك، بلغت مراحلها الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الوضعية الصعبة التي يعيشها نادي مولودية وهران العريق لكرة القدم" شكلت أحد محاور لقاء الوزير مع النواب، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الوضعية "خلقت تذمرا كبيرا لدى فئات عريضة من الأنصار، والتي تطالب السلطات العمومية بإيجاد حل عن طريق مؤسسة اقتصادية عمومية للتكفل بالفريق على غرار الفرق والنوادي الوطنية الأخرى".

وفي هذا الصدد، قدم السيد عرقاب للنواب شروحات حول كيفيات التكفل بالنوادي الرياضية والشروط التنظيمية التي تضبط الأمور المتعلقة بذلك.

كما طمأن النواب بأنه سيتم التكفل بهذه المسألة بشكل تام، مؤكدا أن "عملية التكفل عرفت تقدما كبيرا مع طرف الشركة العمومية هيبروك (فرع مجمع سوناطراك، متخصص في النقل البحري للمحروقات) وهي الان في مراحلها الأخيرة".

وأضاف أن المسألة "ستعرف انفراجا خلال الأيام القليلة القادمة، ليسترجع الفريق نشاطه على أسس صحيحة من أجل الرجوع للمنافسة واسعاد جماهيره"، حسب البيان ذاته.

وخصص هذا اللقاء أيضا للإصغاء للانشغالات المطروحة من طرف نواب الشعب والمتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز للمناطق غير الموصولة او تعرف نقصا في ذلك.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير للنواب الإجراءات المتخذة من طرف القطاع والاعمال المبرمجة من اجل التكفل بها في إطار البرامج المسطرة من طرف سونلغاز خاصة بالنسبة للمناطق المعزولة، وكذا كيفية توسيع الشبكة لهذا الغرض.

كما تم التطرق لبعض المسائل التي تمس توطين بعض المشاريع والاستثمارات لشركات القطاع، وكيفية توزيعها على مختلف بلديات الولاية، لخلق نوع من التوازن في الاستفادة من امتيازات الجباية المحلية وكذا مناصب الشغل، يضيف البيان.