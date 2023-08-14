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كانوي كياك/مونديال-2023: ابراهيم قندوز يهدف إلى التأهل للألعاب البرالمبية بباريس-2024

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أوت 2023 16:56     الفئـة : رياضــة
كانوي كياك/مونديال-2023: ابراهيم قندوز يهدف إلى التأهل للألعاب البرالمبية بباريس-2024

الجزائر- سيشارك الجذاف الدولي, الجزائري ابراهيم قندوز في البطولة العالمي المقبلة بمدينة دويسبورغ الالمانية (23-27 أغسطس 2023), بنية الصعود على منصف التتويج والتأهل إلى الالعاب البرالمبية المقبلة بباريس-2024, هو الذي حقق انطلاقة موسم جدية بما فيها على المستوى الدولي.

ويعد الموعد العالمي لمدينة دويسبورغ مؤهلا إلى الالعاب البرالمبية المقبلة بباريس, وهو يشكل هدفين هامين (اللقب العالمي والتأهل إلى الموعد البرالمبي) بالنسبة لكل المشاركين.

هذا التحدي يبقى في مقدور ابراهيم قندوز الذي كان قد انتزع الميدالية البرونزية في كأس العالم الاخيرة بالمدر (زيغيد) في شهر مايو المنصرم.

وكان الجذاف الجزائري قد احتل المركز الثالث في النهائي (أ) لسباق 200م (كال3) الذي عاد لقبه للبريطاني جونتان يونغ (41ثا و17ج), أمام الاسترالي ديلان ليتلهالس (41ثا و43ج) وقندوز (41ثا و92ج).

وتبقى النية والارادة تحذوان ممثل التجديف الجزائري لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التألق بألمانيا ولما لا إقتطاع تأشير المشاركة لاول مرة بالنسبة له ولتاريخ رياضة هذه الفئة في الجزائر, في الالعاب البرالمبية.

آخر تعديل على الإثنين, 14 أوت 2023 18:04
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كانوي كياك/مونديال-2023: ابراهيم قندوز يهدف إلى التأهل للألعاب البرالمبية بباريس-2024
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أوت 2023 16:56     الفئـة : رياضــة   شارك

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